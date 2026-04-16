Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο κρατούμενος που απέδρασε νωρίτερα από το κτίριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) στη λεωφόρο Αθηνών.

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν 55χρονο Μολδαβό, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως έγινε γνωστό από την Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος, περίπου στις 11:30, είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση όταν κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες κατάφερε να αποδράσει.

Τελικά, μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου και τον συνέλαβαν.