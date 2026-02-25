Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 47χρονος που απέδρασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σήμερα το πρωί κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο σε εκτέλεση εντάλματος μετά από καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε εις βάρος του Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, με την οποία του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για διακεκριμένη κλοπή, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση.

Λόγω προβλήματος υγείας που επικαλέστηκε διακομίστηκε ένα 24ωρο αργότερα στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διέφυγε από το μπαλκόνι του θαλάμου όπου νοσηλευόταν και έκτοτε αναζητείτο.