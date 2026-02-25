Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Μετά την σύλληψη του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία
- Ιστορική γέννηση στην Βρετανία: Πρώτο μωρό από μεταμόσχευση μήτρας νεκρής δότριας
- 26χρονος σκοτώθηκε σε σύγκρουση μηχανών στο Πέραμα
- Πολύνεκρο ναυάγιο στο Ηράκλειο: Στον ανακριτή οι φερόμενοι ως διακινητές – Οι κατηγορίες που τους ασκήθηκαν
- Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκρή στα 42 της η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 47χρονος που απέδρασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σήμερα το πρωί κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
Ο 47χρονος είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο σε εκτέλεση εντάλματος μετά από καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε εις βάρος του Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, με την οποία του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για διακεκριμένη κλοπή, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση.
Λόγω προβλήματος υγείας που επικαλέστηκε διακομίστηκε ένα 24ωρο αργότερα στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διέφυγε από το μπαλκόνι του θαλάμου όπου νοσηλευόταν και έκτοτε αναζητείτο.
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
- Betsson: Σούπερ προσφορά* στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
- Μια νύχτα μόνο: Όλα στον αέρα
- Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
- Για ποιους έρχονται δάνεια με επιτόκιο 7% – Όλες οι λεπτομέρειες, πότε ανοίγει η πλατφόρμα
- Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
- Φαίη Σκορδά: Καμία απάντηση στις φήμες για γάμο – Τα πειράγματα των συνεργατών της
- Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις