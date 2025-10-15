Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 27χρονου από την Αλβανία, που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας στις 18 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, ο 27χρονος εντοπίστηκε χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο.

«Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω», είχε πει ο 27χρονος μιλώντας στο MEGA, μετά την απόδρασή του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη αλλοδαπός, δραπέτης φυλακών, χθες (14-10-2025) το απόγευμα σε περιοχή της Βοιωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεργείων διενέργειας ελέγχων, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη).

Όπως προέκυψε, οδηγός του οχήματος ήταν ο συλληφθείς, ο οποίος πρωινές ώρες της 18-09-2025, είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης -7- ετών και -6- μηνών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την περεταίρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε υπεξαιρέσει το προαναφερόμενο όχημα βραδινές ώρες της 12-10-2025, καθώς ο αλλοδαπός νόμιμος ιδιοκτήτης του είχε καταγγείλει την υπεξαίρεσή του χθες το μεσημέρι στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων Αττικής.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως».