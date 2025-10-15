newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Ελλάδα 15 Οκτωβρίου 2025 | 12:33

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 27χρονου από την Αλβανία, που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας στις 18 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, ο 27χρονος εντοπίστηκε χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο.

«Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω», είχε πει ο 27χρονος μιλώντας στο MEGA, μετά την απόδρασή του.

Η ρέπλικα και το κινητό που είχε στην κατοχή του

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη αλλοδαπός, δραπέτης φυλακών, χθες (14-10-2025) το απόγευμα σε περιοχή της Βοιωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεργείων διενέργειας ελέγχων, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη).

Όπως προέκυψε, οδηγός του οχήματος ήταν ο συλληφθείς, ο οποίος πρωινές ώρες της 18-09-2025, είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης -7- ετών και -6- μηνών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την περεταίρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε υπεξαιρέσει το προαναφερόμενο όχημα βραδινές ώρες της 12-10-2025, καθώς ο αλλοδαπός νόμιμος ιδιοκτήτης του είχε καταγγείλει την υπεξαίρεσή του χθες το μεσημέρι στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων Αττικής.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως».

Βιομηχανία
Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Μεγάλες καθυστερήσεις 15.10.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

Σύνταξη
Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό στη Δάφνη – Παραμένει κρατούμενος
Επίθεση στην Ηλιουπόλεως 15.10.25

Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό - Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την Τρίτη αναβολή της δίκης ώστε να ορίσει δικηγόρο - Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή για την επίθεση στη Δάφνη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διαθήκες: Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία
Μητρώο Διαθηκών 15.10.25

Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διαθήκες ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και μεταφέρει τη δημοσίευση από τα πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους - Από 450 ημέρες σε δυο με τρεις η έκδοση πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της
Επίπεδα ευτυχίας 15.10.25

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της

Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους 15-34 ετών, δείχνει οτι η ελληνική νεολαία έχει τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας μετά την Κύπρο και είναι η πιο δυσαρεστημένη από το σύστημα υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καστελόριζο: Σε τουρκικό νοσοκομείο ο δήμαρχος για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημά του
Επειτα από ατύχημα 15.10.25

Σε τουρκικό νοσοκομείο για μια ακτινογραφία ο δήμαρχος Καστελορίζου

Ο δήμαρχος Καστελορίζου αναγκάστηκε να μεταβεί στην Τουρκία για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημα που υπέστη καθώς στο νησί δεν υπάρχει ακτινολόγος, ενώ δέχτηκε και επικρίσεις για την απόφασή του.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

«Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Αντιπαράθεση 15.10.25

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερασπίστηκαν την ένσταση για τη διάταξη που εμμέσως επιβάλλει στον εργαζόμενο 13ωρη εργασία για 37 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο η υπουργός την απέρριψε.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
Φωτογραφίες 15.10.25

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
