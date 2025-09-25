«Ηθελα να δω το παιδί μου» – Τι λέει ο 27χρονος που δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας

Καρέ καρέ τη στιγμή της απόδρασης του από τις φυλακές Κασσάνδρας περιγράφει o 27χρονος αλβανικής καταγωγής στο MEGA, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Μάλιστα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι απέδρασε από τις φυλακές γιατί ήθελε να δει το παιδί του.

Ο ίδιος δίνει απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα φωτίζει όλες τις πτυχές μιας υπόθεσης που έχει πολλά σημεία που τουλάχιστον προβληματίζουν.

Πρόκειται για τον δραπέτη με το εντυπωσιακό προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, με τα πολυτελή αυτοκίνητα και τις μηχανές μεγάλου κυβισμού, με τις φωτογραφίες που τα περιπολικά ήταν σε δεύτερο πλάνο ή άλλες μέσα από τη φυλακή.

Ο άνθρωπος αυτός που ήταν καταδικασμένος για διακίνηση παράνομων μεταναστών απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές που ήταν. Κατηγορήθηκε πως μετά την απόδραση επιτέθηκε σε μία Ουκρανή που έμενε στην περιοχή. Σε βάρος του πολλές και νέες κατηγορίες μετά την απόδραση με την την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

«Νιώθω στεναχώρια με αυτό που συνέβη».

«Έφυγα από εκεί, κατέβηκα στον δρόμο και έφυγα απευθείας».

Το MEGA κατάφερε να τον εντοπίσει. Θα απαντήσει σε όλα, ή σχεδόν σε όλα. Για το αν είναι ακόμα στην Ελλάδα, για τους λόγους της απόδρασης και κυρίως για το αν σχετίζεται με την επίθεση στην Ουκρανή.

Όπως υποστηρίζει, απέδρασε γιατί ήθελε να δει το παιδί του.

«Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω.

Επιχειρεί να πει τη δική του αλήθεια και επιχειρεί ακόμα να βγάλει από πάνω του άλλη μία πιθανή κατηγορία. Άλλωστε όσα λέει ταιριάζουν με την επίσημη εκδοχή των Αρχών πως δεν βρέθηκαν τα αποτυπώματα του στο δωμάτιο της Ουκρανής.

«Μετά έμαθα πως έλεγαν για ληστείες. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Νιώθω άσχημα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα είπαν αυτά».

Ο άντρας που μιλάει στο τηλέφωνο είναι δραπέτης. Προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση, πέρα βέβαια από το κυρίαρχο στοιχείο της απόδρασης, το ότι κυκλοφορεί με ενεργή σύνδεση χωρίς να φοβάται μήπως εντοπιστεί και απαντά σε κλήσεις που γίνονται σε εφαρμογές ακόμα και αν δεν ξέρει ποιος τον καλεί.

Ο δραπέτης ίσως να είναι ακόμα στην Ελλάδα ίσως και όχι, άλλωστε μετά τις αρκετές ώρες που μεσολάβησαν από την συνέντευξη στο MEGA μπορεί και πάλι να έχει μετακινηθεί.