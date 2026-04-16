Τραγωδία στη Ρόδο: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι ξενοδοχείου
Το γεγονός κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές της Ρόδου
Απαγχονισμένος στο μπαλκόνι ξενοδοχείου στη Ρόδο, εντοπίστηκε στις 16 Απριλίου στις 7 παρά τέταρτο το πρωί, ένας 70χρονος άντρας.
Το γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
Η τραγωδία αποκαλύφθηκε από τουρίστες που διέμεναν σε ξενοδοχείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, στην περιοχή Νοχώρι της πόλεως Ρόδου. Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, οι οποίοι εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, με κυρίαρχο να έβαλε τέλος ο ίδιος στη ζωή του.
Οι έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του άτυχου άντρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
