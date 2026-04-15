Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Λαμία , από την τραγική είδηση, για την απώλεια γνωστού επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr τα άσχημα νέα έγιναν γνωστά σήμερα το πρωί, όταν η κοπέλα που εργάζεται σε καφετέρια της πόλης πήγε να ανοίξει το μαγαζί.

Μόλις έκανε δυο βήματα στην είσοδο του cafe βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, αφού αντίκρισε απαγχονισμένο τον εργοδότη της.

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Στο σημείο λίγο αργότερα κλήθηκε και ο επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας Χριστόφορος Τσαλικίδης, ο οποίος έκανε αυτοψία στο χώρο, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο άτυχος επιχειρηματίας δραστηριοποιούταν πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης, ήταν άνθρωπος ηπίων τόνων και αγαπητός στην τοπική κοινωνία.