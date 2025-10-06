Ηράκλειο: Συνταξιούχος αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά στους γείτονες
Ο 70χρονος ήταν αδελφός επίσης αστυνομικού που είχε χάσει τη ζωή του πριν λίγα χρόνια - Φέρεται να βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τον τελευταίο καιρό
Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός από σφαίρα σε περιοχή του Ηρακλείου στην Κρήτη κινητοποιώντας τις αρχές.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν ένας 70χρονος άνδρας πήρε ένα όπλο, βγήκε από το σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε.
Δεν πρόλαβαν να τον αποτρέψουν
Γείτονες είδαν το περιστατικό και ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες δυστυχώς δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
Την ίδια ώρα, αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα αίτια αυτής της πράξης.
Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο αυτόχειρας ήταν συνταξιούχος αστυνομικός.
Ο άτυχος άνδρας, αδελφός επίσης αστυνομικού που είχε χάσει τη ζωή του πριν λίγα χρόνια, φέρεται να βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σκορπίζοντας θλίψη στους συναδέλφους και στους συγχωριανούς του στο Χόνδρο Βιάννου.
Ο άτυχος συνταξιούχος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα, καθώς κανείς από τους περιοίκους που τον είδαν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση δεν πρόλαβε να τον αποτρέψει.
