Σοκ στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Κρήτη: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
Ο 23χρονος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα - Αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
- Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
- 89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
- Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
- Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Ηράκλειο νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς 23χρονος νεαρός αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο νεαρός, αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπό και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.
Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.
- Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άντρες μέσα στο σπίτι τους – Αναζητούνται οι δράστες
- Σορτς: «Θα δώσω τα πάντα για να φέρω τη Euroleague στον Παναθηναϊκό» (vid)
- Οι επενδύσεις κροίσων και Πούτιν στη μακροζωία και του Σι στην… αθανασία
- Η κηδεία της Νταϊάνα, 28 χρόνια μετά: Τα πρόσωπα-κλειδιά και η ζωή τους μετά
- Οι διαιτητές της αναμέτρησης της Εθνικής με το Ισραήλ για τη φάση των «16»
- «Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις