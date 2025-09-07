Σοκ στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Ηράκλειο νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς 23χρονος νεαρός αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο νεαρός, αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπό και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.