Τέλος στη ζωή της έβαλε η 42χρονη διευθύντρια σχολείου Καρολίνα Γκρανζίν, στη Γαλλία, μετά από διαρκές ομοφοβικό bullying που δέχτηκε για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό.

Πριν από την μοιραία πράξη είχε προηγηθεί επικοινωνία της με την εθνική πλατφόρμα πρόληψης αυτοκτονιών, ενώ ο εκφοβισμός που δέχτηκε φαίνεται ότι διήρκησε 18 μήνες.

Σωρεία ομοφοβικών σχολίων εις βάρος της εκπαιδευτικού στη Γαλλία

Τα σχόλια φαίνεται να ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2023 όταν εντόπισε ένα ομοφοβικό γκράφιτι στο σχολείο της, με την επιθεώρηση να της απαντάει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι καθώς η εξύβριση δεν την ονομάτιζε, αλλά αφορούσε την θέση της ως διευθύντρια.

Η γυναίκα στη συνέχεια ενημέρωσε τους γονείς και προχώρησε σε καταγγελία, κάνοντας χρήση ειδικής πλατφόρμας του κράτους που επιτρέπει την αναφορά σοβαρών, βίαιων και ανησυχητικών περιστατικών, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα της Libération.

Μετά από μερικές ημέρες άδειας, επέστρεψε στη δουλειά τον Ιανουάριο, χωρίς στήριξη από τους γονείς ή το δημαρχείο, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η ίδια πριν τον θάνατό της.

Τους επόμενους μήνες η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς εντόπισε κι άλλο γκράφιτι που την αποκαλούσε «λεσβία=παιδόφιλη».

Λίγους μήνες αργότερα το δημαρχείο του Μουσάζ, η εκπαιδευτική επιθεώρηση και οι εκπρόσωποι των γονέων δημοσίευσαν ανακοίνωση, σχετικά με τα «ομοφοβικά γκράφιτι»: «Καταδικάζουμε ομόφωνα και αυστηρά αυτές τις παρεμβάσεις και τις επιθέσεις κατά προσώπων, που δεν επιτρέπουν στο προσωπικό του σχολείου να ασκεί τα καθήκοντά του ήρεμα και βλάπτουν το κλίμα του σχολείου και την ευημερία των παιδιών».

Μετά από μικρό χρονικό διάστημα η 42χρονη έλαβε απειλές για τη ζωή της στο ταχυδρομικό κουτί του σχολείου, που της έλεγαν να «πεθάνει».

Η κατάσταση συνεχίζει να χειροτερεύει μέχρι τα μέσα του 2025 με την εκπαιδευτικό να προχωράει στις τελευταίες αναρτήσεις της πριν βάλει τέλος στη ζωή της.

Οι τελευταίες αναρτήσεις της 42χρονης

Στα τέλη Αυγούστου, σε γκρουπ του Facebook η 42χρονη γράφει: «Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, θα είναι πιο εύκολο στο σχολείο σας παρά για μένα». Λίγες μέρες νωρίτερα, αναρτά: «Σήμερα καταλαβαίνω την Κριστίν Ρενόν», με αναφορά στη διευθύντρια σχολείου στο Παντέν (Seine-Saint-Denis) που αυτοκτόνησε το 2019.

Το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε «βαθιά συγκίνηση» για την τραγωδία και ανακοίνωσε την ενεργοποίηση, την Τρίτη, μιας «ομάδας ακρόασης» στην περιφέρεια του σχολείου της 42χρονης.

Η FSU-SNUipp, το μεγαλύτερο συνδικάτο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξέφρασε «λύπη και αγανάκτηση» και απαίτησε διοικητική έρευνα. «Οι εκφοβιστικές πράξεις κατά της LGBTQIA κοινότητας, όπως όλες οι διακρίσεις, η παρενόχληση και το μίσος για τον άλλο, δεν έχουν θέση στο σχολείο», τόνισε το συνδικάτο.