Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 18:37

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο στην Κρήτη η είδηση ότι γνωστός παθολόγος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 68χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με ένα σκληρό και απρόσμενο θέαμα.

Άφησε σημειώμα

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, με περιπολικό της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, με τον άτυχο παθολόγο να εντοπίζεται απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και ένα σημείωμα που φέρεται να άφησε ο 68χρονος.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Ο εκλιπών είχε διαγράψει πολυετή πορεία στον χώρο της υγείας, έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών ως διευθυντής σε Κέντρο Υγείας στην ενδοχώρα της Κρήτης, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο στους συναδέλφους όσο και στους ασθενείς του.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική αυτή εξέλιξη διερευνώνται, ενώ όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με πορεία και αναγνώριση στον τομέα του, γεγονός που καθιστά την απώλειά του ακόμη πιο δύσκολα διαχειρίσιμη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Ελλάδα 30.03.26

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Λάπτοπ στο καφενείο 30.03.26

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Στου Ζωγράφου 30.03.26

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Το περιστατικό 30.03.26

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 30.03.26

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
«Βίλα των Αριστουργημάτων» 30.03.26

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

