Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο στην Κρήτη η είδηση ότι γνωστός παθολόγος έβαλε τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 68χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με ένα σκληρό και απρόσμενο θέαμα.
Άφησε σημειώμα
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, με περιπολικό της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, με τον άτυχο παθολόγο να εντοπίζεται απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και ένα σημείωμα που φέρεται να άφησε ο 68χρονος.
Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία
Ο εκλιπών είχε διαγράψει πολυετή πορεία στον χώρο της υγείας, έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών ως διευθυντής σε Κέντρο Υγείας στην ενδοχώρα της Κρήτης, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο στους συναδέλφους όσο και στους ασθενείς του.
Οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική αυτή εξέλιξη διερευνώνται, ενώ όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με πορεία και αναγνώριση στον τομέα του, γεγονός που καθιστά την απώλειά του ακόμη πιο δύσκολα διαχειρίσιμη.
- Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
