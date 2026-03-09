Χανιά: Άντρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε δέντρο – Είχε αφήσει βίντεο που εξηγούσε τους λόγους
Σοκ στα Χανιά - Νεκρός 51χρονος – Βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο
Σοκ έχει προκαλέσει στην Κρήτη η είδηση του θανάτου ενός 51χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο σε χωριό του Δήμου Κισσάμου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε υπαίθριο χώρο σήμερα το πρωί, ενώ δίπλα από το σημείο όπου έδωσε τέλος στη ζωή του βρισκόταν το αυτοκίνητό του.
Χανιά: Βρήκαν βίντεο στο κινητό του
Μέσα στο όχημα, εντοπίστηκε και το κινητό του τηλέφωνο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, είχε και ένα βίντεο το οποίο εξηγεί τους λόγους που έδωσε τέλος στη ζωή του.
Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
