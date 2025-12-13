newspaper
Κύπρος: Νεαρός κρατούμενος βρέθηκε απαγχωνισμένος στο κελί του – Θα απολυόταν με χάρη τα Χριστούγεννα
Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για αυτοκτονία, ωστόσο οι συγκρατούμενοί του τονίζουν ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα.

Ο θάνατος ενός νεαρού κρατουμένου μέσα στο κελί του έχει συγκλονίσει την Κύπρο.

Ειδικότερα, ο 23χρονος Abdul Kader Almfalani από τη Συρία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρός στο κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Ο 23χρονος εξέτιε ποινή φυλάκισης 3,5 χρόνων και ήταν ο φροντιστής του θαλάμου που διέμενε. Όπως φαίνεται από το κλειστό κύκλωμα των φυλακών, ο κρατούμενος μπήκε στο κελί του μετά τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός.

Ωστόσο, το τραγικό στην υπόθεση του 23χρονου είναι το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες θα απολυόταν με προεδρική χάρη λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια αλλά για αυτοχειρία.

Οι συγκρατούμενοι και οι ομοεθνείς του που τον γνώριζαν είναι σοκαρισμένοι, καθώς ποτέ δεν είχε εκφράσει πρόθεση για τέτοια συμπεριφορά.

Επίσης, όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος Κύπρου, ο νεαρός δεν παρακολουθείτο ψυχολογικά ούτε και παρουσίασε οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα.

Για το τραγικό συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί το ΤΑΕ Λευκωσίας μέλη του οποίου έσπευσαν στις φυλακές και άρχισαν εξετάσεις για διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να διαφανεί πώς ακριβώς συνέβη το μοιραίο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στο μικροσκόπιο θα μπει και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της πτέρυγας ώστε να διαπιστωθούν οι κινήσεις του 23χρονου. Σημειώνεται ότι οι κάμερες στα κελιά δεν καταγράφουν.

Το θύμα θα εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ θα ερωτηθούν και οι συγκρατούμενοί του στο κελί αν αντιλήφθηκαν κάτι.

Αλλαγές στις Κεντρικές Φυλακές

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την είδηση του θανάτου του 23χρονου κρατούμενου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου αποφάσισαν μια σειρά μέτρων για τις συνθήκες στις φυλακές.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και η αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου.

Business
Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Τεχνολογία
Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

Γρίπη: Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών – Καμπανάκι επιστημόνων
Καμπανάκι επιστημόνων 13.12.25

Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών εξαιτίας της γρίπης

Σύμφωνα με τους επικεφαλής του NHS, ο αριθμός των ασθενών με γρίπη που εισήχθησαν σε νοσοκομεία σε όλη τη Νοτιοδυτική Αγγλία έχει αυξηθεί κατά 76% την περασμένη εβδομάδα - Σύσταση για χρήση μάσκας

Σύνταξη
Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας
«Μωρά Βίκινγκ» 13.12.25

Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας

Πώς λίγοι δότες σπέρματος καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση μιας αγοράς δισεκατομμυρίων και αποκτούν εκατοντάδες παιδιά σε πολλές χώρες - Γιατί η αγορά χρειάζεται αυστηρότερους κανόνες

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – 218 αγνοούμενοι
Οργή για την καταστροφή 13.12.25

Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία - 218 αγνοούμενοι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Στα 3 δισ. δολάρια υπολογίζεται το κόστος της ανοικοδόμησης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
ΗΠΑ 13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Ιταλία: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του προϋπολογισμού – «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι
Γενική απεργία 13.12.25

Χιλιάδες στους δρόμους της Ιταλίας κατά του προϋπολογισμού - «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι

Τα συνδικάτα στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός θα επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καταγγέλλοντας υποχρηματοδότηση της υγείας και της παιδείας

Σύνταξη
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13.12.25

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»
Εφημερίδα politika 13.12.25

«Η μεγαλύτερη απάτη: Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατ. δολάρια του ΟΗΕ»

Ζελένσκι και Τζόνσον φέρονται να εμπλέκονται, μέσω ενός σκοτεινού δικτύου απόκρυψης, σε σχέδιο υπεξαίρεσης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία ο ΟΗΕ προόριζε για την Αφρική και την Ασία.

Σύνταξη
Καμπότζη και Ταϊλάνδη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρότι ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Εχθροπραξίες 13.12.25

Καμπότζη και Ταϊλάνδη δεν διάβασαν... την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθούν οι απειλές για τη χώρα και τον λαό της, διαμηνύει ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, ενώ ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Έβερτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
LIVE: Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 13.12.25

LIVE: Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ

LIVE: Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ για τη 14η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Volley League Γυναικών 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την Κυριακή – Οι τελευταίες μαρτυρίες
Συναγερμός στις Αρχές 13.12.25

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται στο Ηράκλειο - Οι τελευταίες μαρτυρίες

Ο 33χρονος εργαζόταν ως ειδικευόμενος ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο - Τι λέει η γειτόνισσα που τον είδε να φεύγει από το σπίτι του - Πού εθεάθη ο νεαρός γιατρός τελευταία φορά

Σύνταξη
Αγρότες: Όχι στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν στο συντονιστικό
Agro-in 13.12.25

«Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη λένε οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δεν θα συναντήσουν οι αγρότες τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Θα στείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και ζητούν να πάρουν απαντήσεις πριν από την όποιο ραντεβού

Σύνταξη
Γρίπη: Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών – Καμπανάκι επιστημόνων
Καμπανάκι επιστημόνων 13.12.25

Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών εξαιτίας της γρίπης

Σύμφωνα με τους επικεφαλής του NHS, ο αριθμός των ασθενών με γρίπη που εισήχθησαν σε νοσοκομεία σε όλη τη Νοτιοδυτική Αγγλία έχει αυξηθεί κατά 76% την περασμένη εβδομάδα - Σύσταση για χρήση μάσκας

Σύνταξη
Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;
Don't be a d!ck 13.12.25

Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;

Αν αναρωτιέσαι τι χρειάζεται για να ανάψει πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο street party, η απάντηση αυτή τη φορά είναι απλή: έναν Ολλανδό θρύλο στα decks, 599 κομμάτια μαργαρίτας και μια Φειδίου που δεν παίρνει «ανάσα»

Σύνταξη
Ο Μπενζεμά μίλησε και στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν φταίει αυτός, αλλά η νοοτροπία των παικτών»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Ο Μπενζεμά μίλησε και στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν φταίει αυτός, αλλά η νοοτροπία των παικτών»

Ο «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά πήρε θέση υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο σχετικά με όσα έχουν εκτυλιχθεί το τελευταίο διάστημα με την αγωνιστική εικόνα της «βασίλισσας».

Σύνταξη
ΕΟΠΥΥ: Ασθενείς που χρειάζονται άμεσα υπερηχογράφημα δεν βρίσκουν ραντεβού
Τι φταίει 13.12.25

Ασθενείς που χρειάζονται άμεσα υπερηχογράφημα δεν βρίσκουν ραντεβού μέσω ΕΟΠΥΥ

Xιλιάδες ασθενείς αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για εξέταση υπερήχων καθώς μέσω ΕΟΠΥΥ διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν από Φεβρουάριο - Μάρτιο και κάποιοι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν

Σύνταξη
Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από τα Χριστούγεννα – Οι κινήσεις της αγοράς
Πού ποντάρουν 13.12.25

Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από τα Χριστούγεννα – Οι κινήσεις της αγοράς

Το τέταρτο τρίμηνο είναι το κρισιμότερο σε πωλήσεις για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αρχής γενομένης από την Black Friday και με την εορταστική περίοδο να ακολουθεί

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα
Στη Νίκαια 13.12.25

Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων - Για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα, ξεκαθαρίζουν

Σύνταξη
Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός
Πόλο 13.12.25

Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός

Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση ΟΦΘ – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»

Στο ντεμπούτο του Άλβαρο Ρούμπιο στον πάγκο του, ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος από την Athens Kallithea στου Ρέντη, έχασε σημαντικές ευκαιρίες, όμως οι δύο ομάδες έμειναν τελικά στο 0-0.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια
La Liga 13.12.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι στη Βουλιαγμένης

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν αρχικώς λεκτικά αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε το τσεκούρι και απείλησε τον άλλο στη συμβολή των οδών Αλίμου και Βουλιαγμένης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
