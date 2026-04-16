«Μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνο, ή και καθόλου» λέει καθηγητής Γεωλογίας για το υγρό τσιμέντο στη Κυψέλη
Από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου, στη Κυψέλη, αναβλύζει ασταμάτητα υλικό που μοιάζει με υγρό τσιμέντο, καλύπτοντας δρόμους
Μυστήριο εξακολουθεί να παραμένει το υλικό που πλημμυρίζει δρόμους στη περιοχή της Κυψέλης από το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου.
Το υλικό που αναβλύζει από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου μοιάζει με υγρό τσιμέντο, καλύπτοντας δρόμους και καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία.
Μάλιστα, λόγω της διαρροής του υλικού στο οδόστρωμα, η κυκλοφορία διεκόπη για ώρες στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στις οδούς Στροφάδων και Σκύρου, προτού αποκατασταθεί η οδός.
Αν και η ουσία, που άρχισε να διαρρέει μέσα από την αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην οδό Στροφάδων, αναφέρθηκε ως «τσιμέντο», δεν πρόκειται για συνθετικό οικοδομικό υλικό, αλλά ούτε και για το φυσικό πέτρωμα, τον «αθηναϊκό σχιστόλιθο», όπως αναφέρθηκε αργότερα.
«Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο το υγρό»
Όπως εξηγεί στο Action 24, ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Αβραάμ Ζεληλίδης, «οι σχιστόλιθοι που αναφέρατε είναι πολύ βορειοανατολικά, δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Αυτό που είδατε να ρέει μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνο, ή και καθόλου. Επικίνδυνο γιατί είναι ρευστοποίηση αργίλων που ρέουν μέσα από σχισμές, στην περίπτωση της Κυψέλης από ένα πηγάδι» λέει.
«Στην περιοχή υπάρχει ένα σεισμικό ρήγμα, με παλιές λιμναίες αργιλικές αποθέσεις στη μία μεριά και υποθαλάσσια ριπίδια από την άλλη. Και τα δύο έχουν γκρίζα αργιλικά στρώματα» προσθέτει.
Σε ότι αφορά στην επικινδυνότητα για την οποία μίλησε, είπε: «Γιατί είπα ότι θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο; Αν είχε ακόμα ροή, θα σήμαινε ότι συνεχίζει μία καθίζηση στην περιοχή με ενεργοποίηση του ρήγματος, συμπύκνωση του υλικού που έχει νερό, και αυτό παρασύρει το νερό με τον άργιλο προς την επιφάνεια. Δεν είναι καλός οιωνός η ρευστοποίηση του υλικού».
