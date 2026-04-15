Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην Κυψέλη σήμερα το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα βαν που ήταν σταθμευμένο στον δρόμο πήρε ξαφνικά φωτιά, με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους να δουν τι συμβαίνει.

Όπως αναφέρει το atticatoday.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το βανάκι που τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Μεγάλη δύναμη πυροσβεστών έσπευσαν στην οδό Μεγίστης για την κατάσβεση της φωτιάς

Ωστόσο, η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ακόμα ένα αυτοκίνητο, καθώς και ένα μηχανάκι που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο.

Στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός, με μεγάλη δύναμη πυροσβεστών να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.