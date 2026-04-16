Ένα πρωτοφανές φαινόμενο που σημειώνεται από το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου στην Κυψέλη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα στους κατοίκους της περιοχής.

Από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου, σε πυκνοκατοικημένο σημείο, αναβλύζει ασταμάτητα υλικό που μοιάζει με υγρό τσιμέντο, καλύπτοντας δρόμους και καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία.

Η διαρροή ξεκίνησε περίπου στις 16:00 και μέσα σε λίγες ώρες το υλικό είχε εξαπλωθεί σε κεντρικές οδούς, όπως η Σοφάδων, η Σκύρου και η Ευβοίας.

Η ποσότητα είναι τόσο μεγάλη ώστε σε ορισμένα σημεία έχει φτάσει σε ύψος δεκάδων εκατοστών, καλύπτοντας ακόμη και τροχούς σταθμευμένων οχημάτων.

Η Τροχαία προχώρησε άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, ωστόσο οι κάτοικοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση ουσιαστικής παρέμβασης.

Σε τι οφείλεται

Το φαινόμενο, αν και εντυπωσιακό, δεν θεωρείται ανεξήγητο από τους ειδικούς.

Πιθανότατα συνδέεται με τα υπόγεια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη νέα γραμμή της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάνοιξη σηράγγων χρησιμοποιούνται ειδικά ενέματα και υλικά σταθεροποίησης του εδάφους, τα οποία υπό συνθήκες πίεσης μπορεί να διαφύγουν προς την επιφάνεια εάν υπάρξει ρωγμή ή αστοχία.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το υλικό να σχετίζεται με τον Αθηναϊκό σχιστόλιθο, ένα πέτρωμα που απαντάται συχνά στο υπέδαφος της Αττικής και, όταν αναμειγνύεται με νερό και διαταράσσεται, μπορεί να αποκτήσει ρευστή μορφή.

Τεχνικά κλιμάκια και μηχανικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο, επιχειρώντας να εντοπίσουν την ακριβή αιτία και να περιορίσουν τη διαρροή. Το φαινόμενο εγείρει ανησυχίες για πιθανές καθιζήσεις και φθορές σε γειτονικά κτήρια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η σταθερότητα της περιοχής.