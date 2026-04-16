Ένας 37χρονος συνελήφθη στα Χανιά ένας 37χρονος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου, ηλικίας 71 ετών που φέρεται να είναι ο πατέρας του 37χρονου.

Αστυνομικοί βρήκαν 8 σκυλιά σε άθλιες συνθήκες , στο ποιμνιοστάσιό του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 15 Απριλίου, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των ζώων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε ποιμνιοστάσιο, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, εντοπίστηκαν οκτώ σκύλοι, για τους οποίους δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ η προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.