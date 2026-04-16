Γιάννης Αϊβάζης: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιο με την Κορινθίου

Ο Γιάννης Αϊβάζης παρά το διαζύγιο του με τη Μαρία Κορινθίου διατηρούν καλές φιλικές σχέσεις. Ο ηθοποιός φαίνεται ότι αλλάζει σελίδα στην προσωπική ζωή του και είναι ερωτευμένος ξανά.

Γιάννης Αϊβάζης: Ποια είναι η νέα αγαπημένη του ηθοποιού

Το όνομα της εντυπωσιακής μελαχρινής γυναίκας είναι Νατάσα, είναι 32 ετών και είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού. Έχει σπουδάσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει και ζει μόνιμα στα Χανιά.

Μάλιστα, η πρωινή εκπομπή του MEGA, «Buongiorno», εξασφάλισε και τις πρώτες αποκλειστικές φωτογραφίες από έξοδο του ζευγαριού, σε γνωστό μαγαζί στο λιμάνι των Χανίων.

«Στην προσωπική μου ζωή όλα είναι καλά»

«Κάθε τέλος έχει ένα καινούργιο ξεκίνημα και αυτό θα πρέπει να γίνει σιγά σιγά. Είμαι και σε μια ηλικία που ξέρω τι θέλω και τι ζητώ. Το παιδί μου είναι η προτεραιότητά μου, από εκεί και πέρα στην προσωπική μου ζωή όλα είναι καλά.

Δεν πιστεύω στην ομορφιά, πιστεύω πολύ στο συναίσθημα, στην ηρεμία, στις σχέσεις, από εκεί και πέρα δεν βιάζομαι για τίποτα», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Γιάννης Αϊβάζης.

Παράλληλα, ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία «A gangster’s life», στο πλευρό του πρωταγωνιστή του «Dune» Τόνι Κουκ, του Τζόνι Γουέλντον από τη σειρά «You» του Netflix και της αδελφής της Ντούα Λίπα, Ρίνα Λίπα.