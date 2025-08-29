Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης υπήρξαν για πολλά χρόνια ένα από τα πιο λαμπερά και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Το πρώην ζευγάρι που αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον Αύγουστο του 2024, έχει αποκτήσει μια κόρη, την Ισμήνη.

Οι δύο ηθοποιοί έγιναν ζευγάρι το 2008. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους γεννήθηκε η κόρη τους, Ισμήνη. Τον Σεπτέμβριο του 2010 οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο.

Μαρία Κορινθίου – Γιάννης Αϊβάζης: Το διαζύγιο

Οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές, καθώς ακόμα τους συνδέει βαθιά και ουσιαστική αγάπη. Τον περασμένο μήνα, στις αρχές Ιουλίου και αφού ξεκαθαρίστηκαν κάποια διαδικαστικά θέματα, η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης υπέγραψαν τα χαρτιά και εκδόθηκε επίσημα το διαζύγιο τους.

«Οι διαφορές μας με τη Μαρία είναι σε προσωπικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αγαπιόμαστε πολύ. Το να έχεις μια οικογένεια 17 χρόνια είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Μου έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, την κόρη μου. Είναι η μητέρα του παιδιού μου», είχε δηλώσει Γιάννης Αϊβάζης για τον χωρισμό του.

Μαρία Κορινθίου: Ερωτευμένη ξανά

Η Μαρία Κορινθίου γύριζει νέα σελίδα στην προωπική ζωή της, μετά το διαζύγιο. Η ηθοποιός φαίνεται πως βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία Γιώργου Καραθανάση. Το νέο ζευγάρι πέρασε το φετινό καλοκαίρι μαζί, ανεβάζοντας μάλιστα και κοινές φωτογραφίες των διακοπών τους στο διαδίκτυο.

Για πρώτη φορά η Μαρία Κορινθίου μίλησε ανοιχτά στην Ιωάννα Μαλέσκου για τον νέο της σύντροφο.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά», παραδέχτηκε η Μαρία Κορινθίου.

Γιάννης Αϊβάζης: Η νέα αγαπημένη του

Ο γνωστός ηθοποιός έχει σχέση με τη γοητευτική Άννα Μαρία Σιγάλα , η οποία είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Οι δυο τους, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι μαζί από τα μέσα της Άνοιξης κι αυτός είναι ο λόγος που ο εκείνος βρέθηκε σχεδόν για όλο το καλοκαίρι στο νησί.