Μαρία Κορινθίου – Γιάννης Αϊβάζης: Οι νέες σχέσεις τους μετά το διαζύγιο τους
H Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αιβάζης αποφάσισαν να χωρίσουν πριν 1 χρόνο.
- «Πολλές γυναίκες επιλέγουν τον θάνατο αντί του διαζυγίου» - Η κατασκήνωση που αφαιρεί την ντροπή του χωρισμού
- Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει
- Αίθριος ο καιρός την Παρασκευή – Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
- Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ
Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης υπήρξαν για πολλά χρόνια ένα από τα πιο λαμπερά και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Το πρώην ζευγάρι που αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον Αύγουστο του 2024, έχει αποκτήσει μια κόρη, την Ισμήνη.
Οι δύο ηθοποιοί έγιναν ζευγάρι το 2008. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους γεννήθηκε η κόρη τους, Ισμήνη. Τον Σεπτέμβριο του 2010 οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο.
Μαρία Κορινθίου – Γιάννης Αϊβάζης: Το διαζύγιο
Οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές, καθώς ακόμα τους συνδέει βαθιά και ουσιαστική αγάπη. Τον περασμένο μήνα, στις αρχές Ιουλίου και αφού ξεκαθαρίστηκαν κάποια διαδικαστικά θέματα, η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης υπέγραψαν τα χαρτιά και εκδόθηκε επίσημα το διαζύγιο τους.
«Οι διαφορές μας με τη Μαρία είναι σε προσωπικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αγαπιόμαστε πολύ. Το να έχεις μια οικογένεια 17 χρόνια είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Μου έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, την κόρη μου. Είναι η μητέρα του παιδιού μου», είχε δηλώσει Γιάννης Αϊβάζης για τον χωρισμό του.
Μαρία Κορινθίου: Ερωτευμένη ξανά
Η Μαρία Κορινθίου γύριζει νέα σελίδα στην προωπική ζωή της, μετά το διαζύγιο. Η ηθοποιός φαίνεται πως βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία Γιώργου Καραθανάση. Το νέο ζευγάρι πέρασε το φετινό καλοκαίρι μαζί, ανεβάζοντας μάλιστα και κοινές φωτογραφίες των διακοπών τους στο διαδίκτυο.
Για πρώτη φορά η Μαρία Κορινθίου μίλησε ανοιχτά στην Ιωάννα Μαλέσκου για τον νέο της σύντροφο.
«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά», παραδέχτηκε η Μαρία Κορινθίου.
Γιάννης Αϊβάζης: Η νέα αγαπημένη του
Ο γνωστός ηθοποιός έχει σχέση με τη γοητευτική Άννα Μαρία Σιγάλα , η οποία είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Οι δυο τους, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι μαζί από τα μέσα της Άνοιξης κι αυτός είναι ο λόγος που ο εκείνος βρέθηκε σχεδόν για όλο το καλοκαίρι στο νησί.
- Προχωρημένη εκπαίδευση: Το επόμενο σημαντικό βήμα στη σχέση με τον σκύλο σας
- Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
- «Λύγισε» μετά από 4,5 ώρες ο Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από το US Open
- Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
- Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
- Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις