Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 25 Νοεμβρίου 2025 | 18:32

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σε δύο σημαντικές αποκαλύψεις προχώρησε σήμερα, Τρίτη, στη διάρκεια της δίκης των τηλεφωνικών υποκλοπών η άλλοτε διευθύντρια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ασφάλειας Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία αν και ανέμενε από τη Δικαιοσύνη να κληθεί, καθώς ήταν «διπλός» στόχος -από την ΕΥΠ και το λογισμικό Predator- εν τούτοις για πρώτη φορά κατέθεσε στο ακροατήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η σοβαρή αυτή υπόθεση.

Η μάρτυρας, η οποία έχει πλούσιο επιστημονικό βιογραφικό και τεράστια εμπειρία, ζυγίζοντας την κάθε της λέξη απευθυνόμενη στον πρόεδρο του δικαστηρίου είπε δύο φορές στη διάρκεια της εξέτασής της πως ενόρκως καταθέτει ότι πάτησε και τα δύο «ύποπτα» μηνύματα που της είχαν σταλεί, καταρρίπτοντας έτσι τα αναφερόμενα στο κατηγορητήριο πως μόνο δύο «στόχοι» είχαν πατήσει τα link που έλαβαν. Η ίδια πάντως παραδέχθηκε απαντώντας στις πολλαπλές ερωτήσεις-απορίες του προέδρου και του εισαγγελέα της έδρας ότι δεν έκανε καμία ενέργεια και νομική κίνηση για να ερευνήσει αν το κινητό της είχε μολυνθεί περιμένοντας τη Δικαιοσύνη να την καλέσει να καταθέσει.

Επιπλέον, η κυρία Μηνιάτη εισέφερε στο δικαστήριο ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο προς αξιολόγηση από τα μέλη της σύνθεσης, λέγοντας ότι μία ημέρα πριν λάβει στο κινητό της τηλέφωνο το πρώτο μήνυμα είχε δεχθεί ένα ανώνυμο απειλητικό e-mail που την προειδοποιούσε για συμβόλαιο θανάτου με 19 σφαίρες και πως θα είχε την τύχη των δημοσιογράφων Σ. Γκιόλια και Γ. Καραϊβάζ.

«Η πρώτη μου επαφή με το Predator ήταν τον Νοέμβριο του 2023 όταν ένας δημοσιογράφος με πήρε τηλέφωνο και με ενημέρωσε ότι ήμουν στη λίστα των παρακολουθήσεων. Είχα εκπλαγεί», είπε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πως αντιδράσετε, γιατί είσαστε και σε μια καίρια θέση;

Μάρτυρας: Εγώ είχα αποστρατευθεί τότε. Το 2023 έλαβα επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δεν υπέβαλα καμία έγκληση περίμενα να με καλέσουν.

Προέδρος: Κατείχατε μια ευαίσθητη θέση για την ασφάλεια του κράτους, δεν κάνατε κάτι μετά την ενημέρωση;

Μάρτυρας: Περίμενα τη Δικαιοσύνη. Εμένα μου εστάλησαν δύο μηνύματα. Ένα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων που παρέπεμπε σε ευχαριστήρια επιστολή και το δεύτερο για το εμβόλιο που ήταν όλα μου τα στοιχεία.

«Όταν διάβασα το πόρισμα του εισαγγελέα που διενήργησε την έρευνα διαπίστωσα ότι 18 μέρες πριν πάρω το πρώτο μήνυμα είχε ξεκινήσει η νόμιμη ή νομότυπη παρακολούθηση από τη ΕΥΠ. Μια ημέρα πριν πάρω το μήνυμα από το εμβόλιο έλαβα ένα απειλητικό mail στην υπηρεσία. Ενημέρωσα την υπηρεσία. Έλεγε ότι υπήρχε συμβόλαιο θανάτου και ότι θα με σκοτώσουν με 19 σφαίρες. Εγώ θύμωσα. Η οικογένεια μου φοβήθηκε».

Πρόεδρος: Μου κάνει εντύπωση και λόγω της θέσης σας ότι δεν κάνατε κάτι για να ερευνήσετε το θέμα της μόλυνσης του κινητού σας και περιμένατε τη Δικαιοσύνη.

Μάρτυρας: Έχω μάθει να μην αντιδρώ με δημοσιεύματα. Στα χέρια μου είχα την επιστολή της Αρχής το 2023. Άλλαξα κινητό 1/9/25. Με τόσες αναβαθμίσεις χωρίς να είμαι ειδικός θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο να ήταν υπό παρακολούθηση.

Προέδρος: Υπήρχε περίπτωση να έρευνα η υπηρεσία σας κάποια υπόθεση των κατηγορουμένων;

Μάρτυρας: Δεν είχε πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψη μου.

Προέδρος: Αναζητήσετε για ποιο λόγο είσαστε στόχος από την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Το έμαθα από το πόρισμα το ’24. Η μόνιμη αιτιολογία για αυτές τις υποθέσεις είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας. Διάβασα ότι η ΕΥΠ δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες. Όλη αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο, δικηγόρο και ψυχική φθορά.

Πρόεδρος: Εσείς λόγω της θέσης σας είχατε γνωριμίες.

Μάρτυρας: Δεν με ξέρετε. Δεν χρησιμοποιώ γνωριμίες και γι’ αυτό δεν δέχομαι πιέσεις.

Εισαγγελέας: Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ είστε αστυνομικός δεν κυνηγήσατε να μάθετε για την επιμόλυνση και περιμένατε τη Δικαιοσύνη να σας καλέσει. Και μετά την αποστρατεία σας θα μπορούσατε να καλέσετε τον αρχηγό, ένα τηλέφωνο δρόμος ήταν…

Μάρτυρας: Να ζητήσω να κάνουν τι;

Εισαγγελέας: Να το ερευνήσουν…

Μάρτυρας: Εγώ το ’23 έμαθα ότι είχα δεχθεί κακόβουλο λογισμικό. Εγώ για να σας πω την αλήθεια περίμενα να με καλέσει κάποιος. Όταν είδα ότι βγήκε το πόρισμα εξεπλάγην. Περίμενα τη Δικαιοσύνη.

Εισαγγελέας: Ο κύριος Κουκάκης που είναι δημοσιογράφος πήγε στο Τορόντο.

Μάρτυρας: Εγώ δεν είχα τα μέσα.

Εισαγγελέας: Αν δεν έχετε εσείς τα μέσα τότε ποιος; Είστε προϊσταμένη μιας νευραλγικής υπηρεσίας…

Μάρτυρας: Το ότι σήμερα είμαι εδώ εγώ το ζήτησα.

Ζαχαρίας Κεσσές: (Υποστήριξη Κατηγορίας): Είπατε όπως όταν πήρατε το μήνυμα το απειλητικό αισθανθήκατε θυμό και μετά ότι περιμένατε να κληθείτε να καταθέσετε. Σήμερα είναι η στιγμή να τα πείτε…

Μάρτυρας: Εγώ πάτησα και επέλεξα τους συνδέσμους. Το λέω αυτό γιατί τον πόρισμα του κυρίου Ζήση θεωρεί δεδομένο ότι μόνο δύο έχουν μολυνθεί και όλοι οι άλλοι είναι απόπειρες χωρίς να έχω κληθεί. Για τον εαυτό μου ενόρκως καταθέτω ότι δεν ήταν απόπειρα.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Εσείς σήμερα κοιτώντας προς τα πίσω έχετε καταλήξει γιατί αποστρατευθήκατε;

Μάρτυρας: Όχι. Μπορώ να εικάζω χωρίς να είμαι σίγουρη. Η υπηρεσία ερευνούσε διάφορες υποθέσεις που κάποιοι ενοχλήθηκαν.

«H διευθύντρια της ΔΕΕ δεν έκανε κάτι, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού το ίδιο…»

Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού.

Ο μάρτυρας εξεταζόμενος στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης είχε εκτιμήσει με βεβαιότητα ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Πρόεδρος: Γνωρίζατε ότι το διάστημα αυτό είχε μεταφερθεί η ΕΥΠ υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.

Μάρτυρας: Από δημοσιεύματα. Δημοσιογραφικά.

Πρόεδρος: Στην κατάθεσή σας λέτε ότι είσαστε πεπεισμένος ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε καμία ιδέα για την υπόθεση.

Μάρτυρας: Αυτή ήταν η εντύπωση που μου είχε μεταφέρει ο ίδιος. Η εκτίμησή μου είναι πως αν υπήρχε κάτι εγώ θα το διαισθανόμουν.

Εισαγγελέας: Δεν είναι περίεργο που δεν μάθατε για την μεταφορά της ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Όχι. Εγώ είχα αλλά καθήκοντα.

Εισαγγελέας: Παρά το γεγονός ότι είχατε συνάντηση μια φορά την εβδομάδα με τον πρωθυπουργό μάθατε από τις εφημερίδες για τη μεταφορά της ΕΥΠ.

Μάρτυρας: Υπήρχε στεγανό.

Εισαγγελέας: Και τότε πως ξέρατε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα; Εδώ δεν σας είπε για τη μεταφορά αρμοδιότητας της ΕΥΠ θα σας έλεγε κάτι για την υπόθεση;

Μάρτυρας: Αυτή ήταν η εκτίμηση μου. Διαισθανόμουν ότι δεν γνωρίζει κάτι.

Εισαγγελέας: Αυτό είναι οξύμωρο. Δεν σας έλεγε τίποτα, αλλά από την επαφή σας όταν πίνετε τσάι με κουλουράκια σχηματίζετε αυτή την εντύπωση… H διευθύντρια της ΔΕΕ δεν έκανε κάτι, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού δεν έκανε κάτι…

Πρόεδρος: Ως προς την ΕΥΠ έχριζε περαιτέρω διερεύνησης;

Μάρτυρας: Πιθανότατα.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο και οπότε αναμένεται να ολοκληρώσει την κατάθεσή του ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Απαγορεύτηκε στον δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα η είσοδος στην Ελλάδα, όταν οι ελληνικές αρχές τον κήρυξαν «persona non grata», χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Η εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα έχει σοκάρει - Η 46χρονη που ομολόγησε φαίνεται ότι είχε ένοχα μυστικά που γνώριζαν λίγοι

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός "Γίνε Άνθρωπος" δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

Ο Βαλέρι δεν έπεισε τους δυο διαιτητές ότι τάχα έκαναν λάθος στο ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0, με τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Ελ Κααμπί. Οι ρέφερι εξήγησαν γιατί πήραν σωστή απόφαση

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει έτοιμη να συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο.

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Μπενφίκα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί κανονικά στην 1η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε στο Ιρλανδία - Πορτογαλία.

Το χριστουγεννιάτικο πανετόνε μετατράπηκε στο πιο πικρό γλυκό της χρονιάς για την Κιάρα Φεράνι, τη διασημότερη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας που είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο γεμάτο λάμψη και ψέμα

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κ

Τελικά τι συμβαίνει με τον Πάολο Βαλέρι; Στην τηλεκριτική του για τις φάσεις της 11ης αγωνιστικής κάνει το άσπρο μαύρο, με το να σχολιάζει ότι δεν έγινε πέναλτι στον Ελ Κααμπί στο ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και τόνισε το μεγάλο κίνητρο που έχουν οι «ερυθρόλευκοι».

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Απαγορεύτηκε στον δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα η είσοδος στην Ελλάδα, όταν οι ελληνικές αρχές τον κήρυξαν «persona non grata», χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Το εδαφικό και οι συμμαχίες είναι οι «κόκκινες γραμμές», στις οποίες δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων. Η Μόσχα επιμένει στο «πνεύμα και γράμμα» της Αλάσκας

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

