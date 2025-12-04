Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα

Πυρά στην κυβέρνηση μετά τις νέες αποκαλύψεις για την Intellexa, εταιρεία που συνδέεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, εξαπολύει η Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας πως το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «η υπόθεση όμως είναι πολύ συγκεκριμένη και σχετίζεται άμεσα με όσα συνέβησαν στη χώρα μας: με το Predator στα κινητά δημοσιογράφων, πολιτικών, αξιωματικών, δικαστικών, με τις διαδρομές Intellexa–Krikel–συστήματος παρακολουθήσεων, με τις παραιτήσεις Δημητριάδη και Κοντολέοντος που ποτέ δεν εξηγήθηκαν πολιτικά από την κυβέρνηση».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, έκανε διάβημα προς τον πρόεδρο της Βουλής (δείτε εδώ το κείμενο του διαβήματος), Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να κληθεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της δίκης για τους ιδιώτες παρόχους παράνομου λογισμικού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο μάρτυρας που συνδέεται με μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες κατέθεσε ενόρκως ότι κατά την εξέτασή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής δεν είπε την αλήθεια, καθώς του «είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες ερωτήσεις και οι απαντήσεις» από βουλευτές της ΝΔ.

Η συγκεκριμένη πρόταση συζητήθηκε στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ στηρίζεται και από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:

«Τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει η διεθνής έρευνα «Intellexa Leaks», με τη συμμετοχή του inside story, της Haaretz, της Διεθνούς Αμνηστίας και ερευνητικών ομάδων κυβερνοασφάλειας, επιβεβαιώνουν κάτι πολύ απλό: το Predator δεν ήταν «μια ιδιωτική μπίζνα», αλλά εργαλείο παρακολούθησης στα χέρια κρατικών μηχανισμών και αυταρχικών καθεστώτων, με κέντρο επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, και την Ελλάδα.

Βέβαια εδώ η κυβέρνηση επιμένει να κάνει πως δεν βλέπει, δεν ξέρει, δεν άκουσε.

Γιατί;

Γιατί συνέβη το εξής αδιανόητο. Στις 21 Νοεμβρίου, στη δίκη για τους ιδιώτες παρόχους παράνομου λογισμικού στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ο μάρτυρας που συνδέεται με τις υποκλοπές κατέθεσε ενόρκως ότι, όταν εξετάστηκε από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν είπε την αλήθεια, γιατί του «είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες ερωτήσεις και οι απαντήσεις» από βουλευτές της ΝΔ.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, μιλάμε πια για οργανωμένη επιχείρηση παραπλάνησης της Βουλής.

Τα νέα ευρήματα διαλύουν οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα περί «μερικών κακών ιδιωτών». Δείχνουν μια βιομηχανία παρακολούθησης που στήθηκε, ευνοήθηκε και καλύφθηκε πολιτικά, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως κόμβος εξαγωγής spyware σε τρίτες χώρες.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί:

– να διαλευκανθεί πλήρως το σκάνδαλο των υποκλοπών,

– να λογοδοτήσουν πολιτικά και ποινικά λογοδοσία όσοι εμπλέκονται,

– να απαγορευθεί η χρήση εμπορικού spyware από το ελληνικό κράτος,

– να προστατευθούν τα θύματα και να υπάρξουν εγγυήσεις ότι τέτοιες πρακτικές δεν θα επαναληφθούν.

Η δημοκρατία δεν μπορεί να συνυπάρχει με παράνομες παρακολούθησεις, εταιρείες-φαντάσματα και μάρτυρες που ομολογούν ότι καθοδηγήθηκαν από κυβερνητικούς βουλευτές.

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, μέσα και έξω από τη Βουλή, τον αγώνα για διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων».