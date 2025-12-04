newspaper
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
04.12.2025 | 15:57
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα
Πολιτική 04 Δεκεμβρίου 2025 | 16:50

Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα

Κοινή έρευνα του Inside Story, της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και του ερευνητικού δικτύου WAV αποκαλύπτουν πως η εταιρεία Intellexa ζει και βασιλεύει και δραστηριοποιείται μέσω Predator, πραγματοποιώντας νέες επιθέσεις.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Την ώρα που στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη των υποκλοπών με δύο εκ των τεσσάρων κατηγορούμενων να έχουν άμεση σχέση με την ισραηλινή εταιρεία Intellexa (η οποία εμπορεύεται το λογισμικό παρακολούθησης Predator) μια διεθνής, δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τη δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα παρακολούθησης στο Πακιστάν αλλά και αλλού.

Διαρροή από την Intellexa

Η έρευνα που υπογράφουν το Inside Story από την Ελλάδα, η εφημερίδα Haaretz από το Ισραήλ και το ερευνητικό δίκτυο WAV από την Ελβετία έγινε γνωστή ως Intellexa Leaks, καθώς μεταξύ άλλων παρουσιάζει υλικό που προέρχεται από το εσωτερικό της Intellexa, με λίγα λόγια αποτελεί διαρροή κι έχει να κάνει με «εκπαιδευτικό υλικό, όπως επίσης και υλικό μάρκετινγκ», αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα προϊόντα της στους δυνητικούς πελάτες της.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές τις εβδομάδας κατέθεσε στο δικαστήριο της Αθήνας και για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις ο πρώην υπάλληλος της Intellexa, Παναγιώτης Κούτσιος, ο οποίος είχε το ρόλο να παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο προϊόν της εταιρείας που η βασική του δομή ήταν να αναλύει μεγάλους όγκους δεδομένων.

Πως γίνονταν οι παρουσιάσεις

Η παρουσίαση, σύμφωνα με την κατάθεσή του, γινόταν σε χώρες του εξωτερικού και πάντα σε χώρους που φυλάσσονταν αυστηρά είτε από την αστυνομία είτε τον στρατό. Οπως είπε, οι επαφές γίνονταν πάντα με «κυβερνητικούς αξιωματούχους». Κατόπιν πιέσεων της έδρας είπε ότι για λογαριασμό της Intellexa έχει συμμετάσχει σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις σε χώρες όπως το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Κένυα, η Κολομβία κ.α.

Επιστρέφουμε στην έρευνα για τα Intellexa Leaks. Σύμφωνα με αυτήν όχι μόνο συνεχίζεται η δραστηριότητα της Intellexa αλλά πλην του Predator φαίνεται πως βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία κι άλλο ένα προϊόν παρακολούθησης της εταιρείας, το λογισμικό Alladin, η λειτουργία του οποίου είναι εξόχως επικίνδυνη καθώς το υποψήφιο θύμα δεν χρειάζεται να πατήσει πλέον σε κάποιον σύνδεσμο ώστε να μολυνθεί το κινητό του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί μέσω των διαφημίσεων που βρίσκουμε κατά χιλιάδες στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «η έρευνα βασίζεται σε υλικό που διέρρευσε από την Intellexa την περίοδο 2018-2025, το οποίο σε συνδυασμό με την εγκληματολογική ανάλυση από το Security Lab της Διεθνούς Αμνηστίας αποκαλύπτει νέους πελάτες αλλά και παλιούς, που εξακολουθούν να είναι ενεργοί, μεταξύ των οποίων το Καζακστάν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία».

»Ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία για τη δραστηριότητα της Intellexa είναι ένα εκπαιδευτικό βίντεο που απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους στην εταιρεία υπαλλήλους και χρονολογείται στα μέσα του 2023. Το βίντεο αποκαλύπτει μια λίστα ενεργών πελατών, των οποίων η ταυτότητα –ως είθισται στον χώρο των spyware– είναι κρυμμένη πίσω από κωδικές ονομασίες: Dragon, Eagle, Falcon, Flamingo, Fox, Glen, Lion, Loco, Phoenix, Rhino».

Η έκθεση της Google

Τη δημοσιογραφική έρευνα για τις δραστηριότητες της Intellexa τις επιβεβαιώνει και έκθεση υπηρεσίας της Google για ψηφιακούς κινδύνους που κρύβονται στο διαδίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Google Threat Intelligence Group, η Intellexa όχι μόνο επιβιώνει, αλλά και ευημερεί. Η Google αναφέρει επίσης ότι, δεδομένης της εκτεταμένης φύσης των δραστηριοτήτων της Intellexa, αποφάσισε να εκδώσει προειδοποίηση για επιθέσεις με την υποστήριξη κυβερνήσεων σε όλους τους γνωστούς λογαριασμούς που έχουν μπει στο στόχαστρο και σχετίζονται με τους πελάτες της Intellexa από το 2023.

Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες λογαριασμούς σε διάφορες χώρες, όπως το Πακιστάν, το Καζακστάν, την Αγκόλα, την Αίγυπτο, το Ουζμπεκιστάν, τη Σαουδική Αραβία και το Τατζικιστάν. Εύλογα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι σε κάποιες απ’ αυτές τις χώρες βρέθηκε ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκειμένου να «παρουσιάσει» λογισμικό της εταιρείας.

Έτερη έρευνα εταιρείας κυβερνοασφάλειας που εργάζεται για λογαριασμό της Mastercard, σε δική της έκθεση σημειώνει μεταξύ άλλων ότι εντόπισε επίσης στο Ιράκ νέα και μέχρι πρότινος άγνωστη ψηφιακή υποδομή που συνδέεται με το Predator. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, το spyware χρησιμοποιήθηκε στο βόρειο Ιράκ και την κουρδική περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια. Το Πακιστάν και το Ιράκ είναι δύο χώρες στις οποίες οι ισραηλινές κυβερνο-εταιρείες δεν έχουν άδεια να εξάγουν τεχνολογίες παρακολούθησης.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και δύο χρόνια οι αρχές των ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στα στελέχη της Intellexa με γνώμονα την προστασία την εθνικής ασφάλεια της χώρας. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται από τις καταθέσεις στη δίκη των υποκλοπών, η εταιρεία συνέχισε να δραστηριοποιείται ακόμα και μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου και κατά την περίοδο που οι αρχές αναζητούσαν στοιχεία για την υπόθεση.

Stream newspaper
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ

Αίσθηση προκάλεσε στην εξεταστική επιτροπή το γεγονός πως το 2023 ο Χρήστος Μαγειρίας εμφανίζεται να έχει λάβει 295.000 ευρώ ως γονική παροχή, χωρίς όμως να είσαι σε θέση να αποκαλύψει από που προέρχονται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Δικαιολογίες 04.12.25

Άτακτη φυγή της κυβέρνησης, ακυρώνει τη συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης - Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Πίσω ολοταχώς από την κυβέρνηση και... το φταίξιμο στους αγροκτηνοτρόφους. Τι λέει στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες

Oι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας - Πώς θα λειτουργήσουν την Παρασκευή (5/12) οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ»

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
Μπάσκετ 04.12.25

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!

Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της «κακοκαιρίας Byron», με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις
Κόσμος 04.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις

Οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης των ναυτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής», μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»
Ποδόσφαιρο 04.12.25

«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»

Δημοσίευμα της ιταλικής «gazzetta dello sport» υποστηρίζει πως η Μίλαν είναι πιθανό να κάνει πρόταση στη Γκενκ για τον Καρέτσα ακόμη και τώρα τον Ιανουάριο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης

Η Super League συνεδριάζει τη Δευτέρα (8/12) μέσω τηλεδιάσκεψης και μεταξύ άλλων θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι την 26η αγωνιστική

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους
Ελλάδα 04.12.25

Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
