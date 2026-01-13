Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

«Όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν θα έχουμε πρόβλημα». Είναι μια φράση που ακούστηκε ξανά χθες στη δίκη για τις υποκλοπές από τη Λίνα Κατσούδα, επί 10 χρόνια γραμματέα του Φέλιξ Μπίτζιου και για περίπου ενάμιση χρόνο γραμματέα του Γιάννη Λαβράνου, δηλαδή των δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για το σκάνδαλο στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Δεύτερη μαρτυρία που εμπλέκει τη ΝΔ

Η κα Κατσούδα ήταν η δεύτερη μάρτυρας της δίκης που κατέθεσε ότι η ανωτέρω φράση ακουγόταν παντού μέσα στην εταιρεία Krikel και στο ερώτημα αν της το είχαν αναφέρει οι κ.κ. Λαβράνος και Μπίτζιος απάντησε ότι «μπορεί να το είχα ακούσει και από τους δύο». Είχε προηγηθεί περίπου ενάμιση μήνα πριν αντίστοιχη μαρτυρία από τον Σταμάτη Τρίμπαλη, πρώην νόμιμο εκπρόσωπο της Krikel.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τρίμπαλης είχε προχωρήσει και σε άλλες καταγγελίες, παρέχοντας τις σχετικές αποδείξεις (sms), καταθέτοντας για τις υποκλοπές. Ότι ήταν «αχυράνθρωπος» του Λαβράνου στην εταιρεία, ότι κατέθεσε ψευδώς στην εξεταστική της Βουλής πως ο Λαβράνος δεν είχε σχέση με την Krikel και πως οι ερωτήσεις που του έγιναν του είχαν δοθεί από πριν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τις εν λόγω ερωτήσεις του τις έκαναν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Κυβερνητική σιωπή

Οι καταθέσεις αυτές -και ειδικά η ομολογία περί ψευδούς κατάθεσης στην Εξεταστική- έχουν πολιτική διάσταση, ειδικά η δεύτερη. Το ίδιο το προεδρείο της Βουλής, εάν ενδιαφερόταν για το κύρος των θεσμών και λειτουργούσε σε αυτό το πνεύμα -κάτι που διατυμπανίζει συχνά ο πρωθυπουργός – θα έπρεπε να έχει ήδη συγκαλέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να εξεταστεί εκ νέου ο μάρτυρας. Αντιθέτως, το προεδρείο ποιεί την νήσσαν, παρά το γεγονός ότι έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Ομολογουμένως είναι εντυπωσιακή η αφωνία της κυβέρνησης για τις υποκλοπές, ακόμα και στο μπαράζ των ανακοινώσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο συνήθως λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει βρει το κουράγιο να πει κουβέντα για το θέμα το τελευταίο διάστημα, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια απίστευτη ομερτά σιωπής από την πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης. Λες και η δίκη για τις υποκλοπές γίνεται κάπου αλλού και όχι σε αυτή τη χώρα.

Η απομάκρυνση του κ. Σμυρλή

Η κυρία Κατσούδα στην κατάθεσή της είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Επιβεβαίωσε πως ήταν αυτή που έκανε την επικοινωνία για λογαριασμό της Intellexa με το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να δοθούν οι άδειες εξαγωγής από την Ελλάδα του λογισμικού παρακολούθησης στη Μαδαγασκάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά τα σχετικά έγγραφα της δόθηκαν από τον κ. Λαβράνο έτοιμα και πως οι άδειες βγήκαν «σχεδόν αμέσως».

Η κα Κατσούδα συμπλήρωσε πως οι υπόλοιπες άδειες αφορούν το Σουδάν και την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι ειδικά για την τελευταία της προκλήθηκε μια κάποια εντύπωση από τη στιγμή που στη συγκεκριμένη χώρα είχε ξεσπάσει ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται πως όταν αποκαλύφθηκε αυτή η πτυχή του σκανδάλου (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022), λίγες μέρες αργότερα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της σχετικής διεύθυνσης του υπουργείου ο κ. Γιάννης Σμυρλής προκειμένου να αναλάβει οργανωτική θέση της ΝΔ ενόψει των εκλογών που θα γίνονταν την επόμενη χρονιά.

Προσχηματική ΕΔΕ

Το ΥΠΕΞ είχε πραγματοποιήσει τότε μια εντελώς προσχηματική ΕΔΕ που απέδιδε ευθύνες σε δύο υπαλλήλους του υπουργείου, ενώ το πόρισμα μιλούσε γενικά και αόριστα για «κενά στο σύστημα» που επέτρεψαν στην εταιρεία να εξάγει (!) τα προϊόντα της. Παραδόξως, ο τότε διευθυντής της υπηρεσίας κ. Γιάννης Σμυρλής δεν κλήθηκε να καταθέσει πουθενά, ούτε στον κ. Ζήση, τον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου που έτρεξε την έρευνα για τις υποκλοπές, αλλά ούτε και στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μια κατάθεση του κ. Σμυρλή ενδεχομένως να έλυνε αρκετές απορίες ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το ΥΠΕΞ. Η κυρία Κατσούδα στη σημερινή της κατάθεση δεν έδειξε ότι εκείνη την περίοδο που κατέθεσε τα χαρτιά για λογαριασμό της Intellexa αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, τουναντίον, η διαδικασία έτρεξε εξαιρετικά γρήγορα, λες και ήταν όλοι συνεννοημένοι ως προς αυτό.

Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου

Στη δίκη για τις υποκλοπές έχει κληθεί να καταθέσει ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος. Από τη δημοσιογραφική έρευνα έχει αποδειχθεί ότι οι εταιρείες του κ. Κομνόπουλου, Rafnar και Κεστρέλ μεσολάβησαν προκειμένου να δημιουργηθεί η υποδομή του Predator στην Ελλάδα, διευκολύνοντας τόσο την εγκατάσταση της Intellexa στην περιοχή του Ελληνικού, όσο και τη διαμονή των ισραηλινής καταγωγής προγραμματιστών της στα νότια προάστια των Αθηνών. Ειδικά στην περίπτωση του Ρότεμ Φάρκας – δημιουργού του Predator – η Κεστρέλ πλήρωνε το ενοίκιο στο σπίτι που έμενε στο Παλαιό Φάληρο.

Το Νοέμβριο του 2024 ο ιστότοπος Inside Story αποκάλυψε ότι η Κεστρέλ του κ. Κομνόπουλου πλήρωνε κι άλλο ένα ενοίκιο σε σπίτι στη Γλυφάδα. Σε αυτό διέμενε για σχεδόν δύο χρόνια, ένας άλλος Ισραηλινός, ο Μερόμ Χαρπάζ, τεχνικός διευθυντής της Intellexa, ο οποίος στις 16/9/2024 μπήκε σε λίστα διεθνών κυρώσεων από τις ΗΠΑ για τον ρόλο του στις παράνομες υποκλοπές μέσω του Predator.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Κατσούδα στην κατάθεσή της χθες αναγνώρισε τον κ. Χαρπάζ ως άνθρωπο που έβλεπε αρκετά συχνά στα γραφεία της Κρίκελ.

Τα εμβάσματα

Το ίδιο δημοσίευμα αποκάλυπτε την ύπαρξη τριών εμβασμάτων ύψους 75.000 ευρώ από την εταιρεία Feronevo Ltd. που ανήκει στην κοινοπραξία της Intellexa προς την εταιρεία European Investment Holdings, εταιρεία του Κομνόπουλου στο ΔΣ της οποίας μετείχε και ο κ. Παναγιώτης Ταμβακίδης, (συγγενής του κ. Κομνόπουλου), ο οποίος κατά την επίμαχη περίοδο ήταν αντιπρόεδρος της Κεστρέλ και διαχειριστής της Rafnar.

Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν προγραμματισμένη η κατάθεση του κ. Κομνόπουλου ήταν ασθενής και απουσίαζε. Ας ελπίσουμε ότι το δικαστήριο που έως τώρα δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την ουσιαστική διαλεύκανση της υπόθεσης να επιμείνει και να τον καλέσει εκ νέου να καταθέσει για τον ρόλο του σε αυτήν.