Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Ανεμοστρόβιλος που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις έπληξε την πολιτεία Παρανά στη νότια Βραζιλία το βράδυ της Παρασκευής. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν έξι άτομα και να τραυματιστούν 750.

Οι εικόνες της καταστροφής είναι τρομακτικές. Οι ισχυροί άνεμοι «ξύρισαν» δέντρα και σάρωσαν κατοικημένες περιοχές.

🚨 Massive tornado in Brazil. A powerful tornado tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday, leaving at least five people dead and over 430 injured. Winds reached up to 250 km/h, flattening much of the city and leaving what officials described as a “war-like… pic.twitter.com/LhzAuaYalf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 8, 2025

Η πόλη Ρίο Μπονίτο ντο Ιγκουασού επλήγη περισσότερο. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της πολιτείας, κατέρρευσαν οι στέγες κατοικιών σε έκταση μεγαλύτερη από το ήμισυ της πόλης. Επίσης, προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε υποδομές και άλλα κτίρια.

Οι δρόμοι αποκλείστηκαν και οι γραμμές ηλεκτροδότησης υπέστησαν βλάβες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι 437 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς και περίπου 1.000 εκτοπίστηκαν από τις κατοικίες τους. Η κοντινή πόλη Γκουαραπουάβα επηρεάστηκε επίσης.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι αρχές του Παρανά κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού. «Εργαζόμαστε πάνω σε σχέδια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποστολή υλικών και την ανοικοδόμηση» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενσωμάτωσης, Βάλντεζ Γκόες.

Σύμφωνα με το Σύστημα Μετεωρολογίας και Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της πολιτείας Παρανά στη Βραζιλία, οι άνεμοι του ανεμοστρόβιλου έφτασαν σε ταχύτητες μεταξύ 180 χλμ/ώρα και 250 χλμ/ώρα.

A video shows the moment a massive tornado tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, killing at least five people and injuring more than 430. November 07. 2025 pic.twitter.com/Sa4FWjkNqs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2025

Η υπουργός Θεσμικών Σχέσεων Γκλέισι Χόφμαν δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην περιοχή με τον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας Αντριάνο Μασσούντα και άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους για να υποστηρίξει τις προσπάθειες ανακούφισης και την ανοικοδόμηση.

Ο κυβερνήτης του Παρανά, Ρατίνιου Τζούνιορ, διευκρίνισε ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας «είναι σε επιφυλακή, κινητοποιήθηκαν και εργάζονται στις πόλεις που επλήγησαν από τις σφοδρές θύελλες».

#Mundo | Un devastador tornado arrasó al estado Paraná, al sur de Brasil, dejando al menos seis fallecidos y más de 750 heridos, según información suministrada por las autoridades locales. 📹 Videos: RRSShttps://t.co/wzAE8XPgrr pic.twitter.com/irnLqAFF3C — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 8, 2025

«Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τον λαό της Παρανά και να παρέχουμε όλη την απαραίτητη βοήθεια», έγραψε ο πρόεδρος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο X, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.