Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε παραλία στην Ιταλία, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους, όπως περιγράφει το MEGA.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες παραθεριστές να τρέχουν πανικόβλητοι μαζεύοντας τα πράγματά τους, καθώς οι δυνατές ριπές του ανέμου ξεριζώνουν ομπρέλες από την άμμο και τις εκτοξεύουν στον αέρα, περνώντας ξυστά πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από το περιστατικό και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο Φρετζένε, 40 περίπου χιλιόμετρα από το κέντρο της Ρώμης και συγκεκριμένα στο Λάτσιο. Παρότι ήταν σχετικά σπάνιο φαινόμενο για την Ιταλία, πλέον οι υδροστρόβιλοι και οι ανεμοστρόβιλοι όπως αυτός του βίντεο είναι ολοένα και συχνότεροι.

Mόλις χθες εμφανίστηκε ένα αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή Πεσκέσε στην επαρχία της Φότζια στην Απουλία. Επίσης μια παραθαλάσσια περιοχή η οποία φέρει την αναγκαία υγρασία ώστε να εμφανιστεί ανεμοστρόβιλος.

Όπως συμβαίνει και με την περίπτωση των ανεμοστρόβιλων, έτσι και οι υδροστρόβιλοι αποτελούσαν ένα σπάνιο φαινόμενο για την Ιταλία που πλέον εμφανίζεται συχνότερα από το σύνηθες.

Το βίντεο τραβήχτηκε στο Τορτορέτο, μια παραθαλάσσια πόλη στην επαρχία Τεράμο, στο Αμπρούτσο.

Αντίστοιχα φαινόμενα μπορεί για κάποιους να είναι πολύ τρομακτικά, ενώ για κάποιους άλλους είναι ιδιαίτερα ευχάριστα.

