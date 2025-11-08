Βραζιλία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε πόλη στα νότια της χώρας – Πέντε νεκροί και 130 τραυματίες
Ανεμοστρόβιλος με ταχύτητα 250 χλμ την ώρα σάρωσε πόλη στη νότια Βραζιλία - Σε συναγερμό κοντινές περιοχές
- Ζητείται ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα – «Απορρίπτονται οι χρήσιμοι ηλίθιοι»
- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις
- «Το δώρο Χριστουγέννων δεν είναι ούτε γενναιοδωρία, ούτε πολυτέλεια» λένε τα συνδικάτα στη Γαλλία
- Εντοπίστηκε και 14ος νεκρός από τη συντριβή του αεροσκάφους της UPS
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 130 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 30 σοβαρά, όταν ανεμοστρόβιλος σάρωσε περιοχές μιας πόλης στη νότια Βραζιλία την Παρασκευή.
Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε οχήματα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες στον δήμο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγκουασού, με πληθυσμό 14.000, της πολιτείας Παρανά, όπως ανέφερε η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.
Οι άνεμοι που κινούνταν με ταχύτητα 180 έως 250 χλμ την ώρα ξερίζωσαν δέντρα, και κατέστρεψαν κτίσματα.
Ο κυβερνήτης της Παρανά, Ρατίνιο Τζούνιορ, δήλωσε μέσω X ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή».
Σε ισχύ είναι προειδοποίηση για επικίνδυνες καταιγίδες σε ολόκληρη την πολιτεία Παρανά, καθώς και στις γειτονικές πολιτείες Σάντα Καταρίνα και Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές.
Οι περιοχές που πέρασε ο ανεμοστρόβιλος μοιάζουν βομβαρδισμένο τοπίο
Autre vidéo montrant les dégâts considérables sur la ville de Rio Bonito do Iguacu au #Brésil suite au passage d’une forte #tornade.
Vidéo via @katiacfr pic.twitter.com/paMQ7irJmi
— Meteo60 (@meteo60) November 8, 2025
Man walks through the destruction of a tornado in Brazil, causing severe damage to buildings, roads & cars
Rio Bonito footage via AntonyBush2015
MTodayNews pic.twitter.com/a2WaTd5uzT
— Jack Straw (@JackStr42679640) November 8, 2025
Tornado de nível 3 provoca morte e destruição em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na tarde desta sexta-feira (7/11).
Ao menos cinco pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Casas foram destruídas, árvores e postes caíram, faltou energia e estradas foram bloqueadas. pic.twitter.com/GIMeTqVYoM
— 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 (@inter_fatos) November 8, 2025
🚨 TORNADO deixa pelo menos 5 morto no Paraná. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, foi duramente atingida. Pelo menos 130 pessoas ficaram feridas, e cerca de 30 estão em estado grave. pic.twitter.com/RNbetPGPOQ
— FOFOQUEI (@FOFOQUEl) November 8, 2025
- ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλευρό του Τραμπ – Παγώνει την απόφαση για καταβολή επιδομάτων για αγορά τροφίμων
- Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
- Τεχνόπολη: Όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
- Βραζιλία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε πόλη στα νότια της χώρας – Πέντε νεκροί και 130 τραυματίες
- Πυρηνική απειλή Ρωσίας – «Ο Πούτιν γαβγίζει, δεν θα δαγκώσει»
- Κόρτνεϊ Κοξ: Σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius», μια αληθινή ιστορία, με τους Ντέιβιντ Χάρμπουρ και Πατρίσια Αρκέτ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις