Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 130 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 30 σοβαρά, όταν ανεμοστρόβιλος σάρωσε περιοχές μιας πόλης στη νότια Βραζιλία την Παρασκευή.

Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε οχήματα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες στον δήμο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγκουασού, με πληθυσμό 14.000, της πολιτείας Παρανά, όπως ανέφερε η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι άνεμοι που κινούνταν με ταχύτητα 180 έως 250 χλμ την ώρα ξερίζωσαν δέντρα, και κατέστρεψαν κτίσματα.

Ο κυβερνήτης της Παρανά, Ρατίνιο Τζούνιορ, δήλωσε μέσω X ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή».

Σε ισχύ είναι προειδοποίηση για επικίνδυνες καταιγίδες σε ολόκληρη την πολιτεία Παρανά, καθώς και στις γειτονικές πολιτείες Σάντα Καταρίνα και Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές.

Οι περιοχές που πέρασε ο ανεμοστρόβιλος μοιάζουν βομβαρδισμένο τοπίο

Autre vidéo montrant les dégâts considérables sur la ville de Rio Bonito do Iguacu au #Brésil suite au passage d’une forte #tornade.

Vidéo via @katiacfr pic.twitter.com/paMQ7irJmi — Meteo60 (@meteo60) November 8, 2025

Man walks through the destruction of a tornado in Brazil, causing severe damage to buildings, roads & cars Rio Bonito footage via AntonyBush2015 MTodayNews pic.twitter.com/a2WaTd5uzT — Jack Straw (@JackStr42679640) November 8, 2025

Tornado de nível 3 provoca morte e destruição em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na tarde desta sexta-feira (7/11).

Ao menos cinco pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Casas foram destruídas, árvores e postes caíram, faltou energia e estradas foram bloqueadas. pic.twitter.com/GIMeTqVYoM — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 (@inter_fatos) November 8, 2025