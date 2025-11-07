Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Οι τραγικές συνέπειες του τυφώνα Μελίσα στην Τζαμάικα γίνονται ορατές όσο περνούν οι μέρες. Σύμφωνα με τη δορυφορική ανάλυση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), η καταιγίδα άφησε περισσότερους από 4,8 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών στα δυτικά του νησιού, που επλήγησαν περισσότερο. Συντρίμμια που φράζουν δρόμους, εμποδίζουν την πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία και κλινικές, αγροκτήματα και αγορές. Αυτός ο αποκλεισμός καθυστερεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών. Και αυτό σε μια χώρα που οι ζημιές αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ.

Ελάχιστες εκτιμήσεις βάσει των τελευταίων δεδομένων – θα αναθεωρηθούν

Ο τυφώνας έπληξε την Τζαμάικα στις 28 Οκτωβρίου ως καταιγίδα κατηγορίας 5. Στις περιοχές Σεντ Ελίζαμπεθ και Γουέστμορλαντ ολόκληρες κωμοπόλεις ισοπεδώθηκανκαι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εως και το 90% των κτιρίων επηρεάστηκε σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με την εκτίμηση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης του UNDP, έως και 32.500 άνθρωποι μπορεί να έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά.

«Να δράσουμε γρήγορα»

«Ολόκληρες κοινότητες είναι περικυκλωμένες από συντρίμμια», επισήμανε ο Κίσαν Χοντάι, μόνιμος αντιπρόσωπος του UNDP στην Τζαμάικα. «Η απομάκρυνση των συντριμμιών είναι κρίσιμη για την εκκίνηση της πρώιμης ανάκαμψης, την αποκατάσταση ασφαλούς πρόσβασης σε κατοικίες και υποδομές και την επαναλειτουργία βασικών υπηρεσιών. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Οι καθυστερήσεις σημαίνουν κλειστοί δρόμοι, παράλυση ζωτικών υπηρεσιών, απώλειες εισοδήματος και αυξημένη οδύνη για όσους επλήγησαν περισσότερο από την καταιγίδα».

Το UNDP εκτιμά ότι ο όγκος των συντριμμιών αντιστοιχεί περίπου σε 480.000 φορτία τυπικών φορτηγών. Περιλαμβάνει περίπου 2,1 εκατομμύρια τόνους οικοδομικών συντριμμιών, 1,3 εκατομμύρια τόνους φυτικής ύλης και 1,4 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων προσωπικής περιουσίας.

Και αν οι αριθμοί φαίνονται μεγάλοι, δεν είναι παρά ελάχιστες εκτιμήσεις βάσει των τελευταίων δεδομένων από το UNOSAT και το Copernicus. Αυτές αναμένεται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω καθώς ολοκληρώνονται επιπρόσθετες αναλύσεις και αξιολογήσεις πεδίου.

Κλιματική κρίση

Η καταστροφή στην Τζαμάικα υπογραμμίζει πως οι εντεινόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής οδηγούν σε συχνότερες και σφοδρότερες φυσικές καταστροφές. Και έγινε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η Σύνοδος για το Κλίμα, COP30, στο Μπελέμ, στη Βραζιλία. Επίσης τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στην πρόληψη κινδύνων καταστροφών και στην ετοιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα γεγονότα αυτά αναδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση της κλιματικής κρίσης στα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν ολοένα πιο συχνές και σφοδρές καταιγίδες, πλημμύρες και ξηρασίες. Επιπλέον, τονίζουν την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης από δωρητές για στήριξη μέτρων πρώιμης ανάκαμψης που θα βοηθήσουν τις κοινότητες να ξαναχτίσουν, να αποκαταστήσουν τα μέσα διαβίωσης και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε μελλοντικούς κραδασμούς.

Με ιστορία 50 ετών στο νησί, το UNDP παρέχει στήριξη στην Τζαμάικα, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων ζημιών και σχεδιασμού ανάκαμψης για αποκατάσταση θέσεων εργασίας και εισοδημάτων, απομάκρυνση συντριμμιών, επισκευή υποδομών και διασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Τζαμάικα, Κούβα, Αϊτή, Μπαχάμες

Οι συνέπειες του τυφώνα έγιναν αισθητές εκτός από την Τζαμάικα, σε όλη την Καραϊβική. Στην Κούβα, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν διακοπές στη λειτουργία υπηρεσιών, ζημιές σε κατοικίες και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες.

Η Αϊτή, οι Μπαχάμες και άλλα νησιά αναφέρουν επίσης πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές. Το UNDP εργάζεται με κυβερνήσεις σε ολόκληρη την περιοχή για τις προσπάθειες ανάκαμψης.