newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Ενας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 01:15

Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Ενας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ

Ο τυφώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος που έφτασε στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, σάρωσε την Τζαμάικα με ανέμους που άγγιξαν σχεδόν τα 300 χλμ. την ώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Ο τυφώνας Μελίσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, εκεί όπου έφτασε στην ξηρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αντριου Χόλνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Raquel Cunha).

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί

«Η κυβέρνηση της Τζαμάικας με βαθιά λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο 28 ανθρώπων, ο οποίος οφείλεται στο πέρασμα του τυφώνα Μελίσα», έγραψε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. «Αλλες πληροφορίες για πιθανά θύματα είναι ακόμη στη διαδικασία της επαλήθευσης», πρόσθεσε.

Συνολικά, ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της Τζαμάικας και πλημμύρισε την Αϊτή και την Κούβα, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς κατά το πέρασμά του από την Καραϊβική την περασμένη εβδομάδα.

Απέναντι στο μέγεθος των ζημιών στη δυτική Τζαμάικα, «ο Γενικός Γραμματέας (των Ηνωμένων Εθνών) υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς βοήθειας», αναφέρει χθες Κυριακή ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

Κατηγορίας 5

«Ζητεί τη συγκέντρωση μαζικών πόρων για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα», προστίθεται.

Το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF) έχει διαθέσει 4 εκατομμύρια δολάρια (3,4 εκατομμύρια ευρώ) ώστε «οι υπηρεσίες του και οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται να ενισχύσουν γρήγορα τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις» στο νησί της Καραϊβικής, τονίζεται.

Ο τυφώνας Μελίσα, που έγινε πιο καταστροφικός λόγω της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έφτασε στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, όταν έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη ως τυφώνας κατηγορίας 5, ο υψηλότερος στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που άγγιξαν σχεδόν τα 300 χλμ. την ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις – Οι Ουκρανοί έπληξαν πετρελαϊκό λιμάνι
Ουκρανία - Ρωσία 03.11.25

Πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις και ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκό λιμάνι

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν ρωσικό πετρελαϊκο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και οι ρωσικές εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες ουκρανικές περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Σύνταξη
Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων
Κόσμος 02.11.25

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν.

Σύνταξη
Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα
Στην Κωνσταντινούπολη 02.11.25

Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών χωρών που είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σύνταξη
Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους [βίντεο]
«Σκοτώστε με» 02.11.25

Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας που κρατάει μαχαίρι να ακολουθεί επιβάτες που ουρλιάζουν καθώς τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους - Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ένας από τους 11 ανθρώπους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία

Σύνταξη
Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο
Κόσμος 02.11.25

Μητέρα θύματος των «Τεμπών της Σερβίας» ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

Η Dijana Hrka, μητέρα του Stefan Hrka, ενός από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ (Σερβία) την 1η Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή, στο Βελιγράδι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις – Οι Ουκρανοί έπληξαν πετρελαϊκό λιμάνι
Ουκρανία - Ρωσία 03.11.25

Πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις και ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκό λιμάνι

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν ρωσικό πετρελαϊκο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και οι ρωσικές εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες ουκρανικές περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Σύνταξη
Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην «αγχωτική» νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 και υποστήριξε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της
«Έφυγες αθόρυβα» 02.11.25

«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της

«Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε» γράφει η Αγγελική Νικολούλη.

Σύνταξη
Βορίζια: Ετοιμάζονται για νέο μακελειό – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό
Βεντέτα στην Κρήτη 02.11.25

Ετοιμάζονται για νέο μακελειό στα Βορίζια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό

Κινήσεις και πληροφορίες που δείχνουν ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στη βεντέτα και να μην κλείσει ο κύκλο αίματος στα Βορίζια, έχουν θέσει τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια – Τούρτα φέρετρο [εικόνες]
Φωτογραφίες 02.11.25

«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια - Τούρτα φέρετρο

Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στην Εύβοια και ευχήθηκαν «καλή αρχή».

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές – Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές - Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος

Το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις απαντούν πως δεν έχουν αποφασίσει ή αρνούνται να δηλώσουν πρόθεση ψήφου προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, για διαφορετικούς λόγους, διαμορφώνουν ένα «σκοτεινό» τοπίο την ίδια ώρα που νέα σχηματισμοί είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Τρεις ειδικοί εξηγούν 02.11.25

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη - Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02.11.25

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο