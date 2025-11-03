Ο τυφώνας Μελίσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, εκεί όπου έφτασε στην ξηρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αντριου Χόλνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Raquel Cunha).

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

«Η κυβέρνηση της Τζαμάικας με βαθιά λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο 28 ανθρώπων, ο οποίος οφείλεται στο πέρασμα του τυφώνα Μελίσα», έγραψε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. «Αλλες πληροφορίες για πιθανά θύματα είναι ακόμη στη διαδικασία της επαλήθευσης», πρόσθεσε.

Government Confirms 28 Hurricane Melissa–Related Deaths. pic.twitter.com/tI4qRYMI8k — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) November 2, 2025

Συνολικά, ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της Τζαμάικας και πλημμύρισε την Αϊτή και την Κούβα, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς κατά το πέρασμά του από την Καραϊβική την περασμένη εβδομάδα.

This satellite imagery of Melissa approaching Jamaica is jaw-dropping and sobering. https://t.co/M2VAAC0y3w pic.twitter.com/fuCaUQ7YNA — Eric Berger (@SciGuySpace) October 29, 2025

Απέναντι στο μέγεθος των ζημιών στη δυτική Τζαμάικα, «ο Γενικός Γραμματέας (των Ηνωμένων Εθνών) υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς βοήθειας», αναφέρει χθες Κυριακή ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

Κατηγορίας 5

«Ζητεί τη συγκέντρωση μαζικών πόρων για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα», προστίθεται.

WATCH: Drone footage captures the catastrophic aftermath of Hurricane Melissa along Jamaica’s coastline. pic.twitter.com/y0NBquLBLJ — Fox News (@FoxNews) November 1, 2025

Το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF) έχει διαθέσει 4 εκατομμύρια δολάρια (3,4 εκατομμύρια ευρώ) ώστε «οι υπηρεσίες του και οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται να ενισχύσουν γρήγορα τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις» στο νησί της Καραϊβικής, τονίζεται.

Before and after: Some of the devastation in Black River, Jamaica after Hurricane Melissa (📷: @vantortech) pic.twitter.com/fkCIMsU2OI — BNO News Live (@BNODesk) October 29, 2025

Ο τυφώνας Μελίσα, που έγινε πιο καταστροφικός λόγω της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έφτασε στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, όταν έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη ως τυφώνας κατηγορίας 5, ο υψηλότερος στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που άγγιξαν σχεδόν τα 300 χλμ. την ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ