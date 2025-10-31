Ανείπωτη είναι η καταστροφή στην Καραϊβική που άφησε πίσω του ο τυφώνας Μελίσα, με τον αριθμό των νεκρών να έχει ανέλθει στους 49 και τους αγνοούμενους σε Τζαμάικα και Αϊτή να υπολογίζονται σε δεκάδες.

Ο τυφώνας Μελίσα ήταν ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα από το 1851, με ανέμους που έφτασαν τα 300 χλμ./ώρα

Ο συγκεκριμένος τυφώνας είναι ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα, ισοπέδωσε οικισμούς, κατέστρεψε υποδομές και βύθισε ολόκληρες περιοχές στο σκοτάδι. Παρά την εξασθένησή της, η καταιγίδα συνεχίζει να σαρώνει την Καραϊβική, κατευθυνόμενη προς τα ανοιχτά των Βερμούδων, ενώ κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί κινητοποιούνται για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και σε όσους έχουν εγκλωβιστεί και απομονωμένες περιοχές.

Στην Αϊτή, όπως αναφέρει ο Guardian ο αριθμός των θυμάτων έχει ανέλθει στους 30, με άλλους 20 αγνοούμενους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Επιπλέον, 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. «Είναι μια θλιβερή στιγμή για τη χώρα», δήλωσε ο Λοράν Σεν-Σιρ, επικεφαλής του μεταβατικού προεδρικού συμβουλίου του νησιού.

Drone footage reveals the devastation in Lacovia, Jamaica, where Hurricane Melissa left homes in ruins, roads underwater, and power knocked out across the region. pic.twitter.com/7DSweEQbR5 — AccuWeather (@accuweather) October 30, 2025

Στην Τζαμάικα, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 19, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως ανέφερε η υπουργός Πληροφοριών Ντάνα Μόρις Ντίξον.

Τυφώνας Μελίσα: Σε επιφυλακή οι Βερμούδες

Στις Βερμούδες, τροπικές συνθήκες επικρατούσαν το βράδυ της Πέμπτης, καθώς ο τυφώνας κινούνταν δυτικά του νησιού, με μέγιστους ανέμους 155 χλμ./ώρα, κατευθυνόμενος βορειοανατολικά με ταχύτητα 61 χλμ./ώρα. Παρά την εξασθένησή της, η Μελίσσα εξακολουθεί να διατηρεί ανέμους 165 χλμ./ώρα, παραμένοντας τυφώνας κατηγορίας 2.

Οι κάτοικοι παρέμειναν ψύχραιμοι, καθώς αναμενόταν ότι η καταιγίδα θα περνούσε σε σχετική απόσταση. Οι αρχές έκλεισαν τη γέφυρα του νησιού και ανακοίνωσαν ότι σχολεία και φέρι θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή «για προληπτικούς λόγους».

Το Κίνγκστον, πρωτεύουσα της Τζαμάικα, απέφυγε τις μεγαλύτερες καταστροφές, και το διεθνές αεροδρόμιο άνοιξε ξανά για να υποδεχθεί πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, αρκετές πόλεις έχουν πλημμυρίσει, ενώ γραμμές ρεύματος και πύργοι τηλεπικοινωνιών έχουν καταρρεύσει στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. «Η καταστροφή είναι τεράστια», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Ντάριλ Βαζ.

Η Τζαμάικα επλήγη πρώτη και σφοδρότερα, καθώς ο τυφώνας έπληξε τη χώρα την Τρίτη, με ανέμους 300 χλμ./ώρα, καθιστώντας τον τον ισχυρότερο στην ιστορία της από το 1851. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ναυλώνει πτήσεις για τον επαναπατρισμό πολιτών της.

Ο τυφώνας Μελίσα έχει προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο η ακριβής πρόγνωση του φαινομένου και η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών προστάτευσαν πολλούς κατοίκους που έτρεξαν σε καταφύγια.

Στην ανατολική Κούβα οι αρχές απομάκρυναν 735.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους. Παρότι η καταιγίδα έπληξε την περιοχή την Τετάρτη, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Στις Μπαχάμες, η κυβέρνηση σε επιχειρήσεις εκκένωσης μετέφερε από τα σπίτια τους σχεδόν 1.500 ανθρώπους.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο τυφώνας Μελίσα θα εξασθενήσει σημαντικά την Παρασκευή.