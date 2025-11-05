Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Στην Τζαμάικα πάνω από 130 δρόμοι έχουν αποκλειστεί, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών έχουν διακοπεί, ενώ οι υπηρεσίες υγείας εξακολουθούν να βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών (OCHA).

«Έως και 360.000 άτομα ενδέχεται να χρειαστούν επισιτιστική βοήθεια», υπογράμμισε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα – WFP. Η πρόσβαση σε ορισμένες δυτικές συνοικίες (χαρακτηρίζονται ως ενορίες) εξακολουθεί να είναι δύσκολη λόγω των συντριμμιών και της έλλειψης καυσίμων, ανέφερε το OCHA.

Το WFP «εργάζεται ασταμάτητα», αναπτύσσοντας κοινά σχέδια και στρατηγικές με την κυβέρνηση, δήλωσε ο Μπράιαν Μπόγκαρτ, Διευθυντής του WFP Multi-Country Caribbean Office, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στη Νέα Υόρκη μέσω βιντεοσύνδεσης.

Οι καταστροφές αντιστοιχούν στο 30% του ΑΕΠ της χώρας

Ο κυκλώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος που έπληξε ποτέ την Τζαμάικα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους, προκάλεσε καταστροφές που αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, εκτίμησε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες.

«Θεωρώ πως αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση, βάσει των ζημιών που έχουμε αξιολογήσει», είπε ο Χόλνες σε βουλευτές, συμπληρώνοντας πως το βραχυπρόθεσμο πλήγμα για την οικονομική παραγωγή αναμένεται να είναι της τάξης του 8-13%.

Οι καταστροφές από τον κυκλώνα Μελίσα θα αυξήσουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ και θα ασκήσουν πίεση στους δημοσιονομικούς στόχους, ανέφερε ο Χόλνες, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνησή του θα ενεργοποιήσει έκτακτο μηχανισμό για προσωρινή αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων της Τζαμάικας.

Η Τζαμάικα και ο λαός της είναι ανθεκτικοί

«Ο λαός της Τζαμάικας είναι ανθεκτικός», είπε, «αλλά χρειάζεται επείγουσα βοήθεια για να διατηρήσει αυτή την ανθεκτικότητα».

Ο κ. Bogart επανέλαβε ότι οι επείγουσες ανάγκες παραμένουν τα τρόφιμα, το νερό, η στέγαση και τα φάρμακα για τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, ένα γαλλικό και ένα ολλανδικό πολεμικό πλοίο φορτωμένα με είδη πρώτης ανάγκης έφτασαν στο λιμάνι του Κίνγκστον.

Στις επόμενες ημέρες, το WFP σχεδιάζει να βοηθήσει έως και 200.000 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα με επισιτιστική βοήθεια και μεταφορές μετρητών, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας καθώς η χώρα μεταβαίνει από την άμεση ανθρωπιστική ανταπόκριση σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάκαμψης.

Κούβα και Αϊτή

Η διανομή τροφίμων στην Κούβα έχει ήδη φτάσει τις 180.000 σε κέντρα προστασίας στις επαρχίες Γκράμα, Σαντιάγκο ντε Κούμπα και Γκουαντανάμο, ανέφερε ο διευθυντής του WFP στην περιοχή, Ετιέν Λαμπάντ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. «Εκτιμάται ότι 1,25 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί από τον τυφώνα», δήλωσε ο διευθυντής της Κούβας. «Η ανάκαμψη είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ».

Υπογραμμίζοντας τη βαθιά κατανόηση των τοπικών συνθηκών από τις υπηρεσίες διατροφής του ΟΗΕ και την ικανότητά τους να συντονίζονται με τις αρχές και τις κοινότητες, ο Λαμπάντ τόνισε ότι η παρουσία του WFP επί τόπου ήταν «κρίσιμη» για την εξασφάλιση μιας γρήγορης και αποτελεσματικής αντίδρασης.

Εν τω μεταξύ, στην Αϊτή, τουλάχιστον 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσε η Μελίσα, σύμφωνα με τις αρχές.

Για να χειροτερέψει η κατάσταση, οι προσπάθειες ανακούφισης και η παράδοση της συνεχιζόμενης βοήθειας περιπλέκονται περαιτέρω από τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση και το κενό ασφάλειας που δημιουργούν οι ένοπλες ομάδες που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας, Πορτ-ο-Πρενς.

Χρειάζονται επειγόντως 74 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή βοήθειας που θα σώσει τη ζωή έως και 1,1 εκατομμυρίου ανθρώπων σε ολόκληρη την Καραϊβική μετά τον τυφώνα Μελίσα, καθώς και για τον συντονισμό της διακίνησης και των τηλεπικοινωνιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.