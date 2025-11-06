Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες έφθασε σήμερα Πέμπτη τους τουλάχιστον 140 νεκρούς, ενώ 127 πολίτες ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο για το πλήγμα του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες.

Ο τυφώνας μπήκε στο αρχιπέλαγος Βισάγιας με ανέμους ακόμη και 205 χ.α.ώ.

DON’T LOOK AWAY! This is Cebu, Philippines, where the death toll from Typhoon Tino (Kalmaegi) has climbed to 92. Homes destroyed. Entire neighbourhoods swept away. These are people like you and me, children, parents, families, their lives changed forever. Why do some disasters… pic.twitter.com/1qcpAtzXdy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 5, 2025

Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 θανάτους, στους οποίους προστίθενται άλλοι 28 που καταγράφηκαν από τις αρχές στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Severe flooding struck Villa del Rio 1 in Bacayan, Cebu City, with rising waters sweeping away vehicles due to relentless rains from Typhoon, while floodwaters hit Villa Azalea, Cotcot, Liloan, forcing residents onto rooftops. #TinoPH Typhoon Kalmaegi (Tino) is bringing… pic.twitter.com/Mg7dBMXz6w — GeoTechWar (@geotechwar) November 4, 2025

Ο τυφώνας μπήκε στο αρχιπέλαγος από ανατολάς τη Δευτέρα λίγο πριν τα μεσάνυχτα (στις 17:00 ώρα Ελλάδας), φθάνοντας πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους ακόμη και 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH). Homes gone. Streets underwater. Families displaced. This. Is. Not. Normal. Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι, κατά κανόνα, αυτές που δοκιμάζονται σκληρότερα.

On Al Jazeera. Typhoon Kalmaegi #TinoPH has moved away from the Philippines but left a trail of death and destruction. At least 85 people are confirmed dead but that toll is likely to rise. Search and rescue workers are clearing mud and debris to find those who remain missing…… pic.twitter.com/gdX7enp49l — Barnaby Lo 吳宗鴻 (@barnabychuck) November 5, 2025

Μετά τον Καλμάγκι, η μετεωρολόγος Τσαρμένε Βαρίγια αναμένει «τρεις ως πέντε» καταιγίδες ακόμη ως το τέλος της χρονιάς.

Typhoon #Kalmaegi is strengthening again after crossing the islands of the Philippines. Winds are 185 km/h and its intensity will likely continue to increase before it strikes Vietnam in the next 24 hours. pic.twitter.com/hG4ku0t5Zv — Zoom Earth (@zoom_earth) November 5, 2025

Το κλιματικό φαινόμενο Λα Νίνια, που μειώνει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού στο ύψος του ισημερινού, γενικά συνοδεύεται από υψηλότερο αριθμό τυφώνων, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.