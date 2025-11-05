Αυξάνεται ραγδαία ο τραγικός απολογισμός των νεκρών στις Φιλιππίνες, μετά το πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι. Παράλληλα, ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στις υποδομές.

Πάνω από 90 οι νεκροί στις Φιλιππίνες εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα στις Φιλιππίνες ξεπέρασε σήμερα Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, τους 90, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο εκπρόσωπος της επαρχίας Τσέμπου διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άλλα 35 πτώματα ανακαλύφθηκαν σε παραλιακό χωριό, αυξάνοντας τον περιφερειακό απολογισμό σε 76 νεκρούς.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει το θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 100, καθώς οι διασώστες φτάνουν σταδιακά στις πληγείσες περιοχές.

Συνετρίβη ελικόπτερο που εκτελούσε αποστολή παροχής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές

Χθες συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο που βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος, με την αιτία του δυστυχήματος να μην έχει γνωστοποιηθεί ακόμα.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος, ενώ περαιτέρω ανακοινώσεις των επόμενων ημερών αναμένεται να δώσουν πληροφορίες για την έκταση της τραγωδίας.