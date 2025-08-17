Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα πολύ σπάνιο φυσικό φαινόμενο, ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς, καταγράφηκε στην Πορτογαλία, η οποία συνεχίζει να πλήττεται από μεγάλες πυρκαγιές.

Το βίντεο δείχνει μια στροβιλιζόμενη στήλη φωτιάς να σχηματίζεται μέσα στις φλόγες.

A fire tornado was caught on video during a blaze in Aguiar da Beira, Portugal 🇵🇹 (15.08.2025)pic.twitter.com/1JKX8EXN5p — Disaster News (@Top_Disaster) August 16, 2025

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Πορτογαλία άφησαν πίσω τους και τον πρώτο νεκρό στις 15 Αυγούστου, στη Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, λέγοντας ότι διακόπτει τις διακοπές του και επιστρέφει για να παρακολουθήσει τη «σοβαρή κατάσταση των πυρκαγιών στις αγροτικές περιοχές».

With temperatures above 45 °C, many parts of Southern #Europe are burning: a rare fire tornado tore through #Portugal as wildfires rage across #Spain, #Greece, #Italy, and #Turkey. Spain alone has lost 148,000 ha and displaced 9,500 people. The #pyrocene has arrived in Europe. pic.twitter.com/6Cr6oluMIS — Peter Dynes (@PGDynes) August 16, 2025

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, νωρίς το απόγευμα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον πρόεδρο της κοινότητας Γκουάρντα για τον θάνατο του πρώην δημάρχου Κάρλος Ντάμασο, θύματος μιας πυρκαγιάς κατά της οποίας έδινε μάχη για την κατάσβεσή της στον δήμο του, με την παράκληση τα συλλυπητήρια να διαβιβαστούν στην οικογένειά του», εξηγεί ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της προεδρίας.

Χιλιάδες πυροσβέστες μετέχουν εδώ και μέρες στην κατάσβεση των διαφόρων εστιών σε όλη την Πορτογαλία.

Ο ανεμοστρόβιλος φωτιάς καταγράφηκε στην περιοχή Aguiar da Beira.

A very rare natural phenomenon — a fire tornado — was captured in Portugal😱 The country has been engulfed by wildfires, which caused the disaster. The footage shows a swirling column of fire forming amidst the flames. pic.twitter.com/f4oKf2XUjT — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2025

Ζήτησε τέσσερα Canadair από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό

Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει επίσης ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair για να παραμείνουν στη χώρα μέχρι τις 18 Αυγούστου, ανακοίνωσε η προεδρία της Δημοκρατίας.

Μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2017, οι οποίες άφησαν πίσω τους περισσότερους από εκατό νεκρούς (119), η Πορτογαλία δεκαπλασίασε τις επενδύσεις της στην πρόληψη και διπλασίασε τον προϋπολογισμό της για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.