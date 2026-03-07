Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την πολιτεία του Μίσιγκαν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα. Σύμφωνα με τον σερίδη στην κομητεία Κας, στο νοτιοδυτικό άκρο της πολιτείας, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, στην περιοχή υπάρχουν «αρκετοί τραυματίες».

Ο υπεύθυνος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας, Μάνι ντε λα Ρόσα, δήλωσε ότι πολλές μεγάλες κατασκευές – μεταξύ αυτών σπίτια και αγροτικές αποθήκες – υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και κάποιες εξ αυτών καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Κάτοικοι που είχαν καταφύγει σε ασφαλές σημείο και κατέγραφαν το φαινόμενο με τις κάμερές τους, φώναζαν «σηκώνει σπίτια» καθώς ο ανεμοστρόβιλος συνέχιζε την καταστροφική του πορεία. «Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Ελπίζω οι άνθρωποι να είναι καλά», δήλωσε μία κάτοικος βλέποντας τα σπίτια να γίνονται συντρίμμια.

Οι καταιγίδες ξερίζωσαν δέντρα, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους σε όλο το νότιο τμήμα του Μίσιγκαν. Το CBS μετέδωσε ότι στην περιοχή Γιούνιον Λέικ της κομητείας Μπραντς, περίπου δύο ώρες έξω από το Ντιτρόιτ, αναφέρθηκαν τρεις νεκροί, 12 τραυματίες και τρία άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έως το βράδυ της Παρασκευής.

Η κυβερνήτης της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ ενεργοποίησε χθες βράδυ το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό των προσπαθειών παροχής βοήθειας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο νοτιοδυτικό Μίσιγκαν.

Στην περιοχή Έντουαρντςμπουργκ, κοντά στα σύνορα με την Ιντιάνα, αξιωματούχοι ανέφεραν πεσμένα δέντρα και αρκετά σπίτια με σοβαρές ζημιές και προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να αναμένουν διακοπές ρεύματος, κλειστούς δρόμους και διακοπές στις κινητές επικοινωνίες και στο διαδίκτυο. Στην κομητεία Σεν Ζοζέφ, περίπου 34 μίλια βορειοανατολικά, το γραφείο του σερίφη κάλεσε τους κατοίκους να «αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο».

Ο συνδυασμός ενός καιρικού συστήματος που μετέφερε υγρασία από τον Κόλπο του Μεξικού και ενός θερμού μετώπου που κινήθηκε προς τα βόρεια δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία ανεμοστρόβιλου σε μια πολιτεία όπου τέτοια φαινόμενα είναι σχετικά σπάνια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ντέιβιντ Ροθ από το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο College Park του Μέριλαντ.

Το σύστημα συνάντησε πολύ ψυχρότερο αέρα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Να σημειωθεί ότι το Μίσιγκαν καταγράφει κατά μέσο όρο 15 ανεμοστρόβιλους τον χρόνο – πολύ λιγότερους από τους 155 στο Τέξας και τους 96 στο Κάνσας.