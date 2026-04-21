Πάνος Μουζουράκης: Πότε βαφτίζει τον γιο του – πόσοι θα είναι οι νονοί

Ο Πάνος Μουζουράκης στις 27 Μαΐου 2023 παντρεύτηκε την όμορφη φαρμακοποιό Μαριλού Κόζαρη και μαζί της απέκτησε δύο παιδιά, μια κόρη και έναν γιο.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τη βάφτιση του δεύτερου παιδιού του, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι.

Πάνος Μουζουράκης: Ποιοι θα είναι οι νονοί;

«Η βάφτιση του γιου θα γίνει λίγο πριν τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω αφήσει όλα πάνω στη γυναίκα μου

. Το καλοκαίρι θα γίνει, εκτός Αθηνών. Δεν είναι κλειστή. Υπάρχουνε τρεις νονοί.

Γιατί ήθελα να λαδωθεί καλά. Δηλαδή τέτοιο, ναι. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου. Το μυστικό της επιτυχίας… είναι ο πεθερός μου και η πεθερά μου».

Τα ονόματα που θα πάρει ο Μουζουράκης junior

Σε άλλη συνέντευξη του ο τραγουδιστής είχε πει πως δύο ονόματα θα έχει και ο γιος του. Γιώργος από τον πατέρα του πεθερού του και Παναγιώτης από τον μπαμπά της Μαριλούς Κόζαρη.

Πρώτο όνομα ωστόσο, θα είναι μάλλον το Γιώργος, ενώ το Παναγιώτης, όπως είπε χαριτολογώντας ο Πάνος Μουζουράκης θα υπάρχει σε περίπτωση που θελήσει να κάνει καριέρα.

Ποια είναι τα σχέδια του τραγουδίστρια για το «The Voice»

«Δεν μας έχουν ενημερώσει για το Voice. Αυτό θα σας το πούνε και οι πιο παλιοί συνάδελφοι, ότι μας ενημερώνουν μία βδομάδα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Ο Akylas ήταν στην ομάδα μου! Γενικότερα, φέτος με τη Eurovision, μπράβο στον Akyla και μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό.

Εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν απ’ το διαγωνισμό».