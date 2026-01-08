Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν έξω από τη Βουλή οι στρατιωτικοί ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, που την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την ψήφισή του.

Λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αμαλίας και η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

«Όχι στην υποβάθμιση και την απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων»

Το Συντονιστικό εκπροσώπησης των 13 φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καλεί στην κινητοποίηση τονίζοντας:

«Ενωμένοι και αποφασισμένοι, έχοντας πλήρη επίγνωση των σοβαρών συνεπειών που θα φέρει η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, φωνάζουμε για μια ακόμα φορά όχι στην υποβάθμιση και την απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται ότι «το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο:

Υποβαθμίζει βαθμολογικά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απαξιώνει τον ρόλο, την προσφορά και την προοπτική τους.

Πλήττει το αξιόμαχο, τη συνοχή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαλύοντας τη μήτρα των ΕΔ (Σχολές – κατατάξεις).

Οδηγεί νομοτελειακά σε ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της συντήρησης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών των ΕΔ, με πολλαπλάσιο κόστος για τον ελληνικό λαό και αποδεδειγμένη επιχειρησιακή αναξιοπιστία».

«Επειδή δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, και από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αξιολογήσει την αναγκαιότητα της απόσυρσης του πολυνομοσχεδίου, ζητούμε την καταψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής», σημειώνουν οι φορείς και καλούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εν ενεργεία στρατιωτικούς, απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων, φορείς, συλλόγους και πολίτες που είτε ανησυχούν είτε πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από το πολυνομοσχέδιο.