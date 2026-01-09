Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Την αντίδραση του Νίκου Δένδια προκάλεσαν οι τοποθετήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης που άσκησαν κριτική στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», κάνοντας λόγο για υπερσυγκέντρωση εξουσιών στον Υπουργό αλλά και για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για τους Υπαξιωματικούς.

Ο Δένδιας στην απάντηση του για το ρόλο των Υπαξιωματικών από εδώ και στο εξής επικαλέστηκε για μία ακόμα φορά το παράδειγμα του Fort Sill στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, το οποίο φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης Αντι-drone του Αμερικανικού Στρατού, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί αυτό το πρότυπο και προσδοκά αναβάθμιση του του ρόλου και της πρωτοβουλίας των Υπαξιωματικών, ενώ η αντιπολιτευση διεκδικεί την άνευ αξιολόγησης και άκριτα χορήγηση βαθμών χωρίς εξουσία και χωρίς καθήκοντα και χωρίς αντίκρισμα σε πραγματική υπηρεσία.

«Αυτό είναι υποβάθμιση του ρόλου» είπε χαρακτηριστικά ο Δένδιας υποστηρίζοντας ότι τα γαλώνια αξιωματικού χωρίς αντίκρισμα και ρόλο είναι η πραγματική υποβάθμιση «και αυτή η υποβάθμιση επετράπη από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Και όπως έχουμε ευθύνες εμείς και τώρα έχετε και ευθύνες και εσείς».

Κριτική χωρίς αυτοκριτική καταλογίζει ο Δένδιας στην αντιπολίτευση

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επέρριψε ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που όπως είπε κυβέρνησε πέντε χρόνια, αλλά και τεράστιες ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ «που κυβέρνησε επί πάρα πολλά χρόνια» μεμφόμενος την αντιπολίτευση γιατί δεν τολμά την αυτοκριτική.

«Όλοι μιλάμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες έχουν μέτρο σύγκρισης και το μέτρο σύγκρισης είναι υπαρκτή απειλή. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 επειδή πλησιάζουν εκλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Επανερχόμενος στο θέμα περί αντισυνταγματικότητας σημείωσε ότι δεν προστατεύται από το σύνταγμα η προαγωγική εξέλιξη των στρατιωτικών υπαλλήλων.

«Εφαρμόζουμε νόμους του ΠΑΣΟΚ»

Απαντώντας στο θέμα υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στον Υπουργό, ο Δένδιας παρέπεμψε στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Υπενθύμισε το νόμο 2292 του 1995 με πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και Υπουργό Εθνικής Άμυνας το Γεράσιμο Αρσένη σημειώνοντας πως όπως προέβλεπε «ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αποφασίζει για τη δομή, την οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων, εισηγείται στο ΚΥΣΕΑ τη σχεδίαση, αποφασίζει τις ετήσιες αναπροσαρμογές, αποφασίζει για την κατανομή της οροφής προσωπικού, αποφασίζει για τη συγκρότηση – ανασυγκρότηση μονάδων όλων των κλάδων, αποφασίζει για θέματα επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας, εγκρίνει τα προγράμματα ερευνών και ανάπτυξης, κατευθύνει και συντονίζει τις υπόλοιπες ενέργειες των οργανισμών, παρέχει γενικές κατευθύνσεις των αρχηγών επιτελείων, ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες κλπ».

Όπως είπε ο Δένδιας, «εμείς πήραμε το υπάρχον νομικό πλαίσιο».

Μιλώντας για τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται απαντώντας στην κριτική έλλειψης διαφάνειας ο Δένδιας επικαλέστηκε το νόμο του 2006 σύμφωνα με τον οποίο όπως ανάγνωσε δεν δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως «οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, τη διάρθρωση, τη σύνθεση, τη διάταξη, τον εφοδιασμό και τον εξοπλισμό των ενόπλων Δυνάμεων».

Απαντώντας για τις κρίσεις, σημείωσε ότι είναι αντιγραφή του νόμου του Βαγγέλη Βενιζέλου 3883 του 2010, σημειώνοντας ότι «όλοι οι νόμοι του ΠΑΣΟΚ» για να προσθέσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτούς τους νόμους τους υιοθέτησε και τους εφήρμοσε και δεν άλλαξε.