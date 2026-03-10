Μετεωρίτης έπεσε σε σπίτι στη Γερμανία – Χιλιάδες αναφορές για έκρηξη στον ουρανό

Ένας βράχος από το Διάστημα διαπέρασε τη στέγη σπιτιού στη Γερμανία, θραύσμα ενός θεαματικού μετεώρου που έγινε ορατό την Κυριακή σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετεώρων συγκέντρωσε περισσότερες από 2.800 αναφορές για το εισερχόμενο αντικείμενο, το οποίο καταγράφηκε σε δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις καθώς το αντικείμενο διαλύθηκε σε μεγάλο ύψος και έστειλε θραύσματα στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Αναφορές ήρθαν επίσης από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Μετέωρα και μετεωρίτες

Μετεωρίτες –όπως ονομάζονται τα θραύσματα των μετεώρων, δηλαδή μικρών αστεροειδών που λάμπουν από τη θερμότητα όταν εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα- βρέθηκαν σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα στη συνοικία Γκιουλς της πόλης Κόμπλεντς.

Το μεγαλύτερο, μια γκρίζα πέτρα περίπου σε μέγεθος πορτοκαλιού, άνοιξε τρύπα μεγάλη σαν μπάλα του μπάσκετ στα κεραμίδια ενός σπιτιού στο Γκιουλς, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε την Δευτέρα η Bild. Τραυματισμοί δεν αναφέρθηκαν.

Εκατομμύρια μικροί βράχοι από το Διάστημα εισέρχονται κάθε χρόνο στη γήινη ατμόσφαιρα, όμως οι περισσότεροι καταστρέφονται φλεγόμενοι στην ατμόσφαιρα.

Περίπου 10.000 μετεωρίτες εκτιμάται ότι φτάνουν στην επιφάνεια του πλανήτη κάθε χρόνο, οι περισσότεροι όμως χάνονται στους ωκεανούς.

Οι ζημιές σε κτήρια είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Τον περασμένο Αύγουστο, ένας μικρός μετεωρίτης τρύπησε τη στέγη και έπεσε στο σαλόνι ενός σπιτιού στη Τζόρτζια.

Και πέρυσι τον Ιανουάριο, μια κάμερα ασφάλειας στον Καναδά κατέγραψε για πρώτη φορά τον ήχο μετεωρίτη που σκάει στο έδαφος.