science
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 18:34
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 19:12
Φωτιά στη Μεσσηνία – Συνδράμουν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 13:51
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Διάστημα 20 Αυγούστου 2025 | 18:21
Eνσωμάτωση

Θεαματικό μετέωρο έκανε τη νύχτα μέρα στον ουρανό της Ιαπωνίας

Το μετέωρο ήταν πιθανότατα θραύσμα αστεροειδή που εισήλθε στην ατμόσφαιρα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βρέθηκε το μυστικό των SuperAgers μετά από 25 χρόνια έρευνας

Βρέθηκε το μυστικό των SuperAgers μετά από 25 χρόνια έρευνας

Spotlight

Μια πύρινη σφαίρα που διέσχισε την Τρίτη τον ουρανό τρόμαξε τους κατοίκους της δυτικής Ιαπωνίας το βράδυ της Τρίτης, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι επρόκειτο για μετέωρο, όπως είναι γνωστά τα μικρά διαστημικά αντικείμενα που εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο δείχνουν το φωτεινό αντικείμενο που έγινε ορατό σε μια ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων λίγο μετά τις 22.00 τοπική ώρα, ή 17.00 ώρα Ελλάδας.

«Ένα λευκό φως που δεν είχα ξαναδεί ποτέ ήρθε από ψηλά και έγινε τόσο φωτεινό ώστε μπορούσα να διακρίνω τις σιλουέτες των σπιτιών γύρω μας» δήλωσε στο κανάλι NHK ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, ο οποίος εκείνη την ώρα οδηγούσε στην επαρχία του Μιγιαζάκι.

Το αντικείμενο δεν μπορεί παρά να ήταν μετέωρο, δήλωσε ο Μαέντα Τοσιχίσα, διευθυντής του Μουσείου Διαστήματος του Σεντάι.

Όπως εξήγησε, τα μετέωρα οφείλονται σε σωματίδια σκόνης και θραύσματα αστεροειδών που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και αναφλέγονται.

Σύμφωνα με τη NASA, τα εισερχόμενα αντικείμενα που προκαλούν τόσο μεγάλα μετέωρα μπορούν να υπερβούν σε μέγεθος το 1 μέτρο.

Παραμένει ασαφές αν το μετέωρο στην Ιαπωνία έπεσε στη γη, οπότε θα ονομαζόταν μετεωρίτης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Trading σε στενό εύρος, άνω του 3% τα κέρδη σε Lamda, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Trading σε στενό εύρος, άνω του 3% τα κέρδη σε Lamda, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βρέθηκε το μυστικό των SuperAgers μετά από 25 χρόνια έρευνας

Βρέθηκε το μυστικό των SuperAgers μετά από 25 χρόνια έρευνας

Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Κλίμα οδύνης 19.08.25

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Χαμένος στη μετάφραση» και στο… μαύρισμα – Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ
Αφοπλιστικός... 19.08.25

«Χαμένος στη μετάφραση» και στο... μαύρισμα ο Γεωργιάδης - Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

Εξοργιστική απάντηση σε γυναίκα που πέθανε ο πατέρας της επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έκθετος για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν σε υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».

Σύνταξη
«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;
Ελεύθερη πτώση 20.08.25

«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;

Η βασίλισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει ανησυχήσει ξανά το διαδίκτυο μετά από βίντεο που τη δείχνει σε τραγική κατάσταση. Οι φανς ζητούν παρέμβαση για την ψυχική της υγεία ενώ οι φήμες για κόντρα με την Τέιλορ Σουίφτ φουντώνουν

Σύνταξη
Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη
Σοβαρές ανησυχίες 20.08.25

«Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη

Αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε περίοπτη θέση η αγωγή SLAPP του πρώην γ.γ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά ΜΜΕ και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Εκτιμήσεις 20.08.25

Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει
Η σκοτεινή πλευρά του streaming 20.08.25

Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει

Ο δημοφιλής G;Γάλλου streamer, Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστού με το ψευδώνυμο Jean Pormanove, έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα. Ο 46χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα προβληματισμού για τις ακραίες πρακτικές και τη βία που συχνά κυριαρχούν στον χώρο του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σήμα κινδύνου 20.08.25

Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι στόχος των «πράσινων είναι να βρίσκονται στη League Phase του Europa League - Τι είπε ο Τετέ.

Σύνταξη
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του
«Παραβίαση συμφωνίας» 20.08.25

«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του

Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός
Τεχνολογία 20.08.25

Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός

Μία εταιρεία ετοιμάζει το λεγόμενο «ρομπότ εγκυμοσύνης», κάτι που προκαλεί ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με την υγεία και την ηθική

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο