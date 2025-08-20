Θεαματικό μετέωρο έκανε τη νύχτα μέρα στον ουρανό της Ιαπωνίας

Μια πύρινη σφαίρα που διέσχισε την Τρίτη τον ουρανό τρόμαξε τους κατοίκους της δυτικής Ιαπωνίας το βράδυ της Τρίτης, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι επρόκειτο για μετέωρο, όπως είναι γνωστά τα μικρά διαστημικά αντικείμενα που εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο δείχνουν το φωτεινό αντικείμενο που έγινε ορατό σε μια ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων λίγο μετά τις 22.00 τοπική ώρα, ή 17.00 ώρα Ελλάδας.

«Ένα λευκό φως που δεν είχα ξαναδεί ποτέ ήρθε από ψηλά και έγινε τόσο φωτεινό ώστε μπορούσα να διακρίνω τις σιλουέτες των σπιτιών γύρω μας» δήλωσε στο κανάλι NHK ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, ο οποίος εκείνη την ώρα οδηγούσε στην επαρχία του Μιγιαζάκι.

Το αντικείμενο δεν μπορεί παρά να ήταν μετέωρο, δήλωσε ο Μαέντα Τοσιχίσα, διευθυντής του Μουσείου Διαστήματος του Σεντάι.

Όπως εξήγησε, τα μετέωρα οφείλονται σε σωματίδια σκόνης και θραύσματα αστεροειδών που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και αναφλέγονται.

Σύμφωνα με τη NASA, τα εισερχόμενα αντικείμενα που προκαλούν τόσο μεγάλα μετέωρα μπορούν να υπερβούν σε μέγεθος το 1 μέτρο.

Παραμένει ασαφές αν το μετέωρο στην Ιαπωνία έπεσε στη γη, οπότε θα ονομαζόταν μετεωρίτης.