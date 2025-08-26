science
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Data center: Μπορεί η Ελλάδα να γίνει «σταυροδρόμι δεδομένων»;
Τεχνολογία 26 Αυγούστου 2025 | 17:31

Data center: Μπορεί η Ελλάδα να γίνει «σταυροδρόμι δεδομένων»;

Η αγορά των data center στην Ελλάδα αναμένεται να ανέλθει στα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030

Γιώργος Πολύζος
ΡεπορτάζΓιώργος Πολύζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Η αξιοποίηση της χωρητικότητας των data center στην Ευρώπη πρόκειται να αυξηθεί το 2025 με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, παρά τις ελλείψεις διαθέσιμου χώρου. Αυτό εκτιμά σε έρευνά της η CBRE, η οποία μάλιστα υπολογίζει ότι η χρήση κέντρων δεδομένων colocation αναμένεται να αυξηθεί στα 855MW, ή σε ετήσια αύξηση 22%, στις ευρωπαϊκές αγορές φέτος

Εάν η πρόβλεψη της CBRE, της μεγαλύτερης βάσει εσόδων εταιρείας παροχής υπηρεσιών και επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα, πραγματοποιηθεί, θα σημειωθεί νέο ρεκόρ χρήσης κέντρων δεδομένων για την Ευρώπη και θα αντιπροσωπεύει την υψηλότερη ετήσια αύξηση χρήσης στην Ευρώπη από το 2021.

Σχεδόν το ήμισυ (46%) της ετήσιας χρήσης φέτος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη, τις δύο μεγαλύτερες αγορές κέντρων δεδομένων colocation στην Ευρώπη.

Η ζήτηση για χωρητικότητα έχει αυξηθεί παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι κέντρων δεδομένων στην προμήθεια ενέργειας και διαθέσιμης γης για νέες εγκαταστάσεις. Οι απαιτήσεις των hyper-scalers έχουν πολλαπλασιαστεί, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μεγαλύτερων εγκαταστάσεων σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες συχνά ενοικιάζονται μεμονωμένα. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να κατασκευαστούν εγκαταστάσεις πρωτοφανούς μεγέθους στην Ευρώπη φέτος, σημειώνει στην ανάλυσή της η CBRE.

Η αμιγώς ελληνική Lancom προσφέρει συνδυαστικές υπηρεσίες cloud, data center, telecoms και κυβερνοασφάλειας με τρία ιδιόκτητα data center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Επιπλέον, η προσφορά παραμένει περιορισμένη και η ζήτηση για χώρο κέντρων δεδομένων colocation αναμένεται να ξεπεράσει τη νέα προσφορά στην Ευρώπη για τρίτο συνεχόμενο έτος. Οι πάροχοι δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τη ζήτηση, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνεχιζόμενη έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας σε όλη την Ευρώπη. εκτιμά η CBRE.

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο τοποθετείται και η Ελλάδα που λόγω γεωγραφικής θέσης, θεωρείται ότι αποτελεί «γέφυρα δεδομένων» ανάμεσα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Απόδειξη της σπουδαιότητας της γεωγραφικής θέσης για την ανάπτυξη data centers η πληθώρα ανακοινώσεων και υλοποιήσεων σχετικών επενδύσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη αγορά θα ανέλθει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030.

Τελευταίο παράδειγμα επένδυσης σε data center στην Ελλάδα αυτή που σχεδιάζει η Dromeus Capital, σε συνεργασία με την Apto, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή των Σπάτων. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο κέντρο δεδομένων, ενώ υπολογίζεται ότι η πρώτη φάση  του έργου αναμένεται να είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 2026.

Η μεσογειακή… οδός της Digital Realty

Η Digital Realty, την περασμένη άνοιξη προχώρησε στα εγκαίνια του HER1, του νέου της data center στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τη… μεσογειακή οδό δεδομένων, μια εγκατάσταση κρίσιμη για τον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας. H Digital Realty, με συνολικές επενδύσεις που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, λειτουργεί ήδη τα ATH1, ATH2 και ATH3 στην Αθήνα, με το ATH4 να είναι σε φάση τελική κατασκευής και να αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τέλος του 2025, ενώ το ATH5 είναι σε φάση σχεδιασμού.

Η επένδυση 1 δισ. της Microsoft

Η Microsoft από τη δική της πλευρά έχει ανακοινώσει επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την κατασκευή να ξεκινά μετά από σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή των Σπάτων. Ο σχεδιασμός της Microsoft προβλέπει τη δημιουργία Data Center Region που θα περιλαμβάνει συγκρότημα τριών data centers, με προοπτική ολοκλήρωσης μέχρι το 2028.

Μία… γαλλική άφιξη

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε και μία… γαλλική άφιξη, με την Data4 να ανακοινώνει επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της Αττικής και ακολούθως τον Νοέμβριο να πραγματοποιείται και η τελετή θεμελίωσης του πρώτου εκ των δύο αρχικών data center που θα κατασκευάσει η γαλλική εταιρεία στην περιοχή της Παιανίας. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει ότι το πρώτο data center θα είναι ισχύος 15MW με την συνολική ισχύ, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση στο σύνολό της, να ανέρχεται στα 90MW.

H παρουσία της Sparkle

Η ιταλική Sparkle, ο μεγαλύτερος διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως, αποτελεί έναν από τους πρώτους παίκτες που επένδυσαν στην ελληνική αγορά των data centers αφού ο όμιλος εγκατέστησε το πρώτο του κέντρο δεδομένων στη Μεταμόρφωση Αττικής ήδη από το 2001.

Με την προσθήκη του Metamorfosis II, η Sparkle πλέον διαχειρίζεται και λειτουργεί τέσσερα data centers στην Ελλάδα: τρία στην Αθήνα -από όπου ξεκινά το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, που διασχίζει τις περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας της πόλης και συνδέει απευθείας εταιρικούς πελάτες και θεσμικούς φορείς- και ένα στα Χανιά, με συνολική έκταση στα 14.000 τ.μ. και ισχύ 13,7 MW.

Η αμιγώς ελληνική Lancom

Η αμιγώς ελληνική Lancom προσφέρει συνδυαστικές υπηρεσίες cloud, data center, telecoms και κυβερνοασφάλειας με τρία ιδιόκτητα data centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μαζί με ένα ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που εκτείνεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σταδιακά σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία ολοκληρώνει το επόμενο διάστημα την επέκταση του data center στη Θεσσαλονίκη, του Balkan Gate Thessaloniki.

Παράλληλα, η επένδυση της Lancom στο Ηράκλειο Κρήτης, ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ, δημιουργεί επίσης μια δυναμική τηλεπικοινωνιακή διαδρομή στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, η εταιρεία έχει υπογράψει στρατηγική συμφωνία με την EXA Infrastructure, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διασύνδεση του Balkan Gate Thessaloniki με τα μεγαλύτερα Internet Exchanges (IXPs) της Ευρώπης.

Τα μεγαλεπήβολα σχέδια της ΔΕΗ

Τέλος, από το κάδρο των επενδύσεων σε data centers δεν θα μπορούσε να λείπει η ΔΕΗ. Καταρχήν η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την EDGNEX Data Centers της DAMAC. Η κοινοπραξία Data In Scale που δημιουργήθηκε θα επενδύσει σε πρώτη φάση 150 εκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξει στα Σπάτα υποδομή ισχύος 12,5MW, με την προοπτική επέκτασης στα 25MW.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει αποκαλύψει και τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ουσιαστικά, η εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει τις πρώην λιγνιτικές εγκαταστάσεις της περιοχής σε υποδομές για data centers. Σε πρώτη φάση θα αναπτυχθούν data centers ισχύος 300 MW στη Δυτική Μακεδονία, τα οποία θα καλύπτονται ενεργειακά από ένα «μπουκέτο» ενεργειακών πόρων που θα περιλαμβάνει μονάδα φυσικού αερίου 350 MW, φωτοβολταϊκά ισχύος 1,3 GW, μπαταρίες ισχύος 300 MW και δύο αντλησιοταμιευτικά ισχύος 320 MW και 240 MW, αντίστοιχα.

Η πρώτη φάση των data center 300 MW θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε δύο χρόνια, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΕΗ, λόγω των ώριμων διαδικασιών αδειοδότησης και η δεύτερη φάση για data centers 1 GW μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια από τη στιγμή που θα υπάρξει συμφωνία με hyperscalers, δηλαδή με κάποιον πάροχο cloud υπηρεσιών.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές
Στόχος η ενέργεια 26.08.25

Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα

Σύνταξη
Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
Κόσμος 26.08.25

Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία

Στο «στόχαστρο» του Μπαϊρού βρίσκονται οι Σοσιαλιστές, που ανακοίνωσαν ήδη ότι θα τον καταψηφίσουν, αν και ο ίδιος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση

Σύνταξη
Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;
Τραμπ vs Μαδούρο 26.08.25

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;

Η Βενεζουέλα στέλνει στρατεύματα στα σύνορά της με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»
Financial Times 26.08.25

Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι θετικές στο να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
Πόλο 26.08.25

Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο

Μετά την ακύρωση της καθιερωμένης Βαλκανικής διοργάνωσης, Σερβία και Μαυροβούνιο προχωρούν σε κοινό πρωτάθλημα με οκτώ ομάδες στην Premier League και εννέα στη δεύτερη κατηγορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 26.08.25

Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνομιλίες υποστήριξε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες, για την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο