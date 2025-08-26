Data center: Μπορεί η Ελλάδα να γίνει «σταυροδρόμι δεδομένων»;

Η αξιοποίηση της χωρητικότητας των data center στην Ευρώπη πρόκειται να αυξηθεί το 2025 με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, παρά τις ελλείψεις διαθέσιμου χώρου. Αυτό εκτιμά σε έρευνά της η CBRE, η οποία μάλιστα υπολογίζει ότι η χρήση κέντρων δεδομένων colocation αναμένεται να αυξηθεί στα 855MW, ή σε ετήσια αύξηση 22%, στις ευρωπαϊκές αγορές φέτος

Εάν η πρόβλεψη της CBRE, της μεγαλύτερης βάσει εσόδων εταιρείας παροχής υπηρεσιών και επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα, πραγματοποιηθεί, θα σημειωθεί νέο ρεκόρ χρήσης κέντρων δεδομένων για την Ευρώπη και θα αντιπροσωπεύει την υψηλότερη ετήσια αύξηση χρήσης στην Ευρώπη από το 2021.

Σχεδόν το ήμισυ (46%) της ετήσιας χρήσης φέτος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη, τις δύο μεγαλύτερες αγορές κέντρων δεδομένων colocation στην Ευρώπη.

Η ζήτηση για χωρητικότητα έχει αυξηθεί παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι κέντρων δεδομένων στην προμήθεια ενέργειας και διαθέσιμης γης για νέες εγκαταστάσεις. Οι απαιτήσεις των hyper-scalers έχουν πολλαπλασιαστεί, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μεγαλύτερων εγκαταστάσεων σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες συχνά ενοικιάζονται μεμονωμένα. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να κατασκευαστούν εγκαταστάσεις πρωτοφανούς μεγέθους στην Ευρώπη φέτος, σημειώνει στην ανάλυσή της η CBRE.

Επιπλέον, η προσφορά παραμένει περιορισμένη και η ζήτηση για χώρο κέντρων δεδομένων colocation αναμένεται να ξεπεράσει τη νέα προσφορά στην Ευρώπη για τρίτο συνεχόμενο έτος. Οι πάροχοι δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τη ζήτηση, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνεχιζόμενη έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας σε όλη την Ευρώπη. εκτιμά η CBRE.

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο τοποθετείται και η Ελλάδα που λόγω γεωγραφικής θέσης, θεωρείται ότι αποτελεί «γέφυρα δεδομένων» ανάμεσα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Απόδειξη της σπουδαιότητας της γεωγραφικής θέσης για την ανάπτυξη data centers η πληθώρα ανακοινώσεων και υλοποιήσεων σχετικών επενδύσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη αγορά θα ανέλθει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030.

Τελευταίο παράδειγμα επένδυσης σε data center στην Ελλάδα αυτή που σχεδιάζει η Dromeus Capital, σε συνεργασία με την Apto, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή των Σπάτων. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο κέντρο δεδομένων, ενώ υπολογίζεται ότι η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 2026.

Η μεσογειακή… οδός της Digital Realty

Η Digital Realty, την περασμένη άνοιξη προχώρησε στα εγκαίνια του HER1, του νέου της data center στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τη… μεσογειακή οδό δεδομένων, μια εγκατάσταση κρίσιμη για τον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας. H Digital Realty, με συνολικές επενδύσεις που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, λειτουργεί ήδη τα ATH1, ATH2 και ATH3 στην Αθήνα, με το ATH4 να είναι σε φάση τελική κατασκευής και να αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τέλος του 2025, ενώ το ATH5 είναι σε φάση σχεδιασμού.

Η επένδυση 1 δισ. της Microsoft

Η Microsoft από τη δική της πλευρά έχει ανακοινώσει επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την κατασκευή να ξεκινά μετά από σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή των Σπάτων. Ο σχεδιασμός της Microsoft προβλέπει τη δημιουργία Data Center Region που θα περιλαμβάνει συγκρότημα τριών data centers, με προοπτική ολοκλήρωσης μέχρι το 2028.

Μία… γαλλική άφιξη

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε και μία… γαλλική άφιξη, με την Data4 να ανακοινώνει επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της Αττικής και ακολούθως τον Νοέμβριο να πραγματοποιείται και η τελετή θεμελίωσης του πρώτου εκ των δύο αρχικών data center που θα κατασκευάσει η γαλλική εταιρεία στην περιοχή της Παιανίας. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει ότι το πρώτο data center θα είναι ισχύος 15MW με την συνολική ισχύ, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση στο σύνολό της, να ανέρχεται στα 90MW.

H παρουσία της Sparkle

Η ιταλική Sparkle, ο μεγαλύτερος διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως, αποτελεί έναν από τους πρώτους παίκτες που επένδυσαν στην ελληνική αγορά των data centers αφού ο όμιλος εγκατέστησε το πρώτο του κέντρο δεδομένων στη Μεταμόρφωση Αττικής ήδη από το 2001.

Με την προσθήκη του Metamorfosis II, η Sparkle πλέον διαχειρίζεται και λειτουργεί τέσσερα data centers στην Ελλάδα: τρία στην Αθήνα -από όπου ξεκινά το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, που διασχίζει τις περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας της πόλης και συνδέει απευθείας εταιρικούς πελάτες και θεσμικούς φορείς- και ένα στα Χανιά, με συνολική έκταση στα 14.000 τ.μ. και ισχύ 13,7 MW.

Η αμιγώς ελληνική Lancom

Η αμιγώς ελληνική Lancom προσφέρει συνδυαστικές υπηρεσίες cloud, data center, telecoms και κυβερνοασφάλειας με τρία ιδιόκτητα data centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μαζί με ένα ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που εκτείνεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σταδιακά σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία ολοκληρώνει το επόμενο διάστημα την επέκταση του data center στη Θεσσαλονίκη, του Balkan Gate Thessaloniki.

Παράλληλα, η επένδυση της Lancom στο Ηράκλειο Κρήτης, ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ, δημιουργεί επίσης μια δυναμική τηλεπικοινωνιακή διαδρομή στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, η εταιρεία έχει υπογράψει στρατηγική συμφωνία με την EXA Infrastructure, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διασύνδεση του Balkan Gate Thessaloniki με τα μεγαλύτερα Internet Exchanges (IXPs) της Ευρώπης.

Τα μεγαλεπήβολα σχέδια της ΔΕΗ

Τέλος, από το κάδρο των επενδύσεων σε data centers δεν θα μπορούσε να λείπει η ΔΕΗ. Καταρχήν η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την EDGNEX Data Centers της DAMAC. Η κοινοπραξία Data In Scale που δημιουργήθηκε θα επενδύσει σε πρώτη φάση 150 εκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξει στα Σπάτα υποδομή ισχύος 12,5MW, με την προοπτική επέκτασης στα 25MW.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει αποκαλύψει και τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ουσιαστικά, η εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει τις πρώην λιγνιτικές εγκαταστάσεις της περιοχής σε υποδομές για data centers. Σε πρώτη φάση θα αναπτυχθούν data centers ισχύος 300 MW στη Δυτική Μακεδονία, τα οποία θα καλύπτονται ενεργειακά από ένα «μπουκέτο» ενεργειακών πόρων που θα περιλαμβάνει μονάδα φυσικού αερίου 350 MW, φωτοβολταϊκά ισχύος 1,3 GW, μπαταρίες ισχύος 300 MW και δύο αντλησιοταμιευτικά ισχύος 320 MW και 240 MW, αντίστοιχα.

Η πρώτη φάση των data center 300 MW θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε δύο χρόνια, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΕΗ, λόγω των ώριμων διαδικασιών αδειοδότησης και η δεύτερη φάση για data centers 1 GW μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια από τη στιγμή που θα υπάρξει συμφωνία με hyperscalers, δηλαδή με κάποιον πάροχο cloud υπηρεσιών.

