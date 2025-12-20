Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολείο στην Αττική – 12 συλλήψεις

Χτύπημα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώνοντας οργανωμένο δίκτυο που είχε έντονη δράση ακόμη και μέσα σε σχολική μονάδα στην Αττική.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, πραγματοποιώντας εκατοντάδες αγοραπωλησίες.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025.

Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι ενήλικοι συλληφθέντες, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια», ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι «πελάτες» του κυκλώματος ήταν τόσο ενήλικοι όσο και ανήλικοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.