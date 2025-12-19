Συνελήφθη 41χρονος στον Νέο Κόσμο για ναρκωτικά και ληστείες στην Τουρκία

Ένας 41χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας, συνελήφθη κατά πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (17/12) στην περιοχή του Νέου Κόσμου στην Αθήνα.

Ο 41χρονος κατηγορείται διώκεται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ναρκωτικά και ληστείες

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία άνδρας κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2017 ήταν υπεύθυνος φυτείας 113 δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας, ενώ τα έτη 2014 και 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.