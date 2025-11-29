Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος Τούρκος για ληστεία – Εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία σε βάρος του
Η σύλληψη σημειώθηκε από την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη - Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην εισαγγελική Αρχή.
Στη σύλληψη ενός 50χρονου Τούρκου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών Αρχών και στην προσαγωγή ακόμα τριών ομοεθνών του προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου.
Η Ερυθρά Αγγελία που εκκρεμούσε σε βάρος του αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ληστεία διαπραχθείσα από πολλά άτομα, εκμεταλλεύοντας τη δύναμη του εκφοβισμού εγκληματικής οργάνωσης, προς όφελος της οργάνωσης».
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην εισαγγελική Αρχή.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:
«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 50χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των Τουρκικών Αρχών, ενώ προσήχθησαν ακόμα 3 υπήκοοι Τουρκίας.
Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία που αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ληστεία διαπραχθείσα από πολλά άτομα, εκμεταλλεύοντας τη δύναμη του εκφοβισμού εγκληματικής οργάνωσης, προς όφελος της οργάνωσης».
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
