Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.
Στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης θα οδηγηθεί το πρωί της Δευτέρας (1/12) ο 40 χρονος Τούρκος υπήκοος που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με ελεγκτές κτηνιάτρους του ΥΠΑΑΤ , με 8000 παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς προερχόμενα από την Τουρκία.
Τα εμβόλια με τις ενδείξεις POXVACκαι POXDOLL ήταν τοποθετημένα σε αποσκευές κάτω από το ρεζερβουάρ του Τουρκικής προέλευσης αυτοκινήτου.
Υπό κράτηση
Τα εμβόλια θα διατειθονταν στη χώρα μας σε κτηνοτρόφους για την εξάλειψη της ευλογιάς.
Ο 40χρονος Τούρκος υπήκοος κρατείται το χρονικό αυτό διάστημα στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.
Ανάλογο περιστατικό αντιμετωπίσθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο τελωνείο Κήπων όταν 60χρονος προσπάθησε να περάσει από το Τελωνείο στους Κήπους 1200 δόσεις εμβολίων κατά της ευλογιάς.
