Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο Τελωνείο Κήπων την Πέμπτη, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει παράνομα στην Ελλάδα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχου στο αυτοκίνητο του άνδρα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα κιβώτιο από φελιζόλ, το οποίο περιείχε 12 φιαλίδια υγρής ουσίας των 50ml, που αποτελεούν το διαλύτη και 12 φιαλίδια σκόνης 100 γραμμαρίων, που αποτελούν το εμβόλιο.

Ο άνδρας κατέθεσε ότι παρέλαβε το κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Σε βάρος του 60χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως σημειώνει, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.