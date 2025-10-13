Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα

Με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να έχει βρεθεί σε μια κατάσταση δίκοπου μαχαιριού στο θέμα της ευλογιάς των προβάτων, εξτρά απορρύθμιση στην κατάσταση έρχονται να προσθέσουν οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς προβάτων από κτηνοτρόφους.

«Οι καταγγελίες για παράνομο εμβολιασμό από κτηνοτρόφους σε διάφορες περιοχές, με το τουρκικό και το ιορδανικό εμβόλιο πληθαίνουν» λέει μιλώντας στο in ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό: «Στην Τουρκία αυτά τα εμβόλια κυκλοφορούν ελεύθερα. Οσον αφορά στα καθ’ ημάς, δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων, ταυτόχρονα, από άκρη σε άκρη σε μια περιφερειακή ενότητα και σε άσχετα μεταξύ τους σημεία».

»Με τον παράνομο εμβολιασμό, συσκοτίζεται η γενική εικόνα, δεδομένου ότι τα εμβόλια που κυκλοφορούν για την ευλογιά των προβάτων, δεν είναι DIVA εμβόλια. Δεν έχουμε δηλαδή τρόπο στα θετικά δείγματα να διακρίνουμε αν το ζώο νοσεί ή αν είναι εμβολιασμένο. Οι παράνομοι εμβολιασμοί επιταχύνουν τη διαδικασία θανάτωσης προβάτων, χάνουμε ακόμα περισσότερα ζώα. Πρόκειται για μια πολύ κακή εξέλιξη».

Ο υφυπουργός σημειώνει πως οι καταγγελίες έχουν μεταβιβαστεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στην ερώτηση αν η Ελλάδα δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση για να προχωρήσει σε εμβολιασμό για την ευλογιά προβάτων, ο κ. Κέλλας απάντα πως: «Μας μιλούν για εμβολιασμό, όμως στις ερωτήσεις που θέτουμε, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό ανοσίας που επιτυγχάνουν αυτά τα εμβόλια ή ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα έχει χρησιμοποιήσει, δεν παίρνουμε απαντήσεις».

Τα εμβόλια που θέλουν οι κτηνοτρόφοι και οι φόβοι για τη φέτα

Στην πραγματικότητα, οι φήμες για παράνομους εμβολιασμούς κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα στην περιφέρεια, εδώ και έναν μήνα.

«Ακούμε πως κάποιοι κτηνοτρόφοι, στην απελπισία τους, προμηθεύτηκαν εμβόλια από Τουρκία, Ιορδανία κ.α. Λένε πως ο κτηνοτρόφος πληρώνει 10 ευρώ το ζώο για όλο το πακέτο: εμβόλιο, μεταφορικά και μεσάζοντες» λέει στο in, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας ενώ και ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης μέλος Δ.Σ στον ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων) και πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων Τυρνάβου Λάρισας, προσθέτει: «Ακούμε και εμείς για παράνομους εμβολιασμούς. Κάποιοι κτηνοτρόφοι φαίνεται ότι οδηγήθηκαν σε αυτή την επιλογή από απόγνωση».

Ο Δημήτρης Μπαλούκας κτηνοτρόφος στα Καλύβια Ελασσόνας και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, θεωρεί πως αν όντως συμβαίνουν οι παράνομοι εμβολιασμοί πρέπει αυτό να αποδειχθεί και να μην γίνεται μια «καφενειακού τύπου» συζήτηση για το θέμα.

Ο ίδιος σημειώνει πως για τη συντριπτική μερίδα των κτηνοτρόφων, η μοναδική ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς προβάτων είναι να σταματήσει η μαζική θανάτωση ζώων και να βρεθεί το καλύτερο δυνατό εμβόλιο. «Αν τα εμβόλια που κυκλοφορούν στην αγορά δεν είναι κατάλληλα, όπως λέει το υπουργείο, ας συστήσουμε μια επιστημονική ομάδα έρευνας στη χώρα μας».

Αλλωστε, όπως σημειώνει, η εκρίζωση του ιού απέτυχε. «Εχουμε φτάσει κοντά στα 400.000 θανατωμένα ζώα. “Πολεμάμε την ευλογιά” μας λέει το υπουργείο. Ναι, όμως οι πόλεμοι απαιτούν χρήματα» υπογραμμίζει ο κ. Μπαλούκας.

Οσον αφορά τα εμπόδια που θα δημιουργήσει, σύμφωνα με το υπουργείο, ο εμβολιασμός στις εξαγωγές της φέτας ως Π.Ο.Π προϊόντος, ο κ. Μπαλούκας εξηγεί πως οι δύο χώρες που απαγορεύουν με νόμο την εισαγωγή φέτας που προέρχεται από εμβολιασμένα ζώα, είναι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

«Για όλες τις υπόλοιπες χώρες, υπάρχει ο φόβος για το πώς θα αντιδράσουν, υπάρχει ανησυχία για τις εμπορικές συνέπειες. Δεν υπάρχει νομοθεσία ξεκάθαρη ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αγγλία» σχολιάζει ο κ. Μπαλούκας.

Σχετικά με τον κίνδυνο να ξεφύγουν οι τιμές σε γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας το ερχόμενο διάστημα, λόγω της μεγάλης απώλειας ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Μπαλούκας λέει πως για την ώρα υπάρχει επάρκεια γάλακτος. «Ομως, μπαίνουμε σε χειμώνα με χιλιάδες πρόβατα λιγότερα. Οι όποιες ελλείψεις στην αγορά και η άνοδος της τιμής σε γάλα και κρέας θα αρχίσουν να φαίνονται στο τέλος του φετινού χειμώνα, αρχές της άνοιξης» εξηγεί ο πρόεδρος των κτηνοτροφικών συλλόγων Θεσσαλίας.

Γιατί το lockdown είναι ανεφάρμοστο σενάριο

Ο λόγος πάντως που η απόφαση για lockdown στην αιγοπροβατεία δεν πάρθηκε την περασμένη εβδομάδα, όπως προετοίμαζε το έδαφος το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν είναι μόνο οι σφοδρές αντιδράσεις που αναμένονται σε μια τέτοια περίπτωση από τους κτηνοτρόφους.

Οπως εξηγεί στο in ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και κτηνοτρόφος στην Καστοριά, σε περίπτωση που λόγω lockdown ζητείται απόρριψη του γάλακτος των προβάτων από τους κτηνοτρόφους, αυτή η απόφαση δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί.

«Πρόκειται για ζωικό προϊόν, η απόρριψη του οποίου μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση. Χρειάζεται ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης και καταστροφής του γάλακτος, που η κυβέρνηση δεν έχει καταρτίσει. Αν οι κτηνοτρόφοι προχωρήσουν σε καταγγελία στην Ε.Ε, η κυβέρνηση θα βρεθεί σε δύσκολη θεση» αναφέρει ο κ. Μόσχος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμα πως οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς είναι για την ώρα μια φήμη που ακούγεται στην περιφέρεια, όμως πρέπει να αποδειχτεί ότι ισχύει.

Κατά τον ίδιο, υφίστανται και άλλα τεχνικά προβλήματα που καθιστούν το lockdown ανεφάρμοστο. Ο κ. Μπαλούκας δίνει ένα παράδειγμα: «αν τα ζώα παραμένουν στους στάβλους χωρίς να επιτρέπεται να μετακινηθούν και σταματήσει παράλληλα και η διακίνηση των ζωοοτροφών, τα πρόβατα θα πεθαίνουν από την πείνα μέσα στους στάβλους αν δεν υπάρχει απόθεμα σε ζωοτροφές».

Διαχρονικές λάθος πολιτικές

Για τους κτηνοτρόφους, το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ελληνική αιγοπροβατεία δεν είναι μια μοναδική ιστορία αποτυχίας αλλά αποτέλεσμα διαχρονικών λάθος πολιτικών στην προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ο κ. Μπαλούκας θέτει το εξής ερώτημα: «Ποια χώρα θα συνόρευε με μία άλλη η οποία πλήττεται από πολλές ζωονόσους και καταγράφει χιλιάδες κρούσματα μολυσμένων ζώων και στα σύνορα της θα είχε μόνο τρεις κτηνιάτρους; Τόσοι είναι οι κτηνίατροι που διαθέτει το υπουργείο, οι οποίοι εργάζονται στον Εβρο. Είμαστε δίπλα από την Τουρκία, η οποία «βράζει» από ζωονόσους και δεν διαθέτουμε Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Νοσημάτων για τα ζώα».

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να αλλάξουν στη συμπεριφορά της χώρας μας στο θέμα της κτηνοτροφίας και κατά τον κ. Μπαϊραχτάρη. «Είναι επιτακτικό να σταματήσουν οι εισαγωγές ζώντων ζώων από το εξωτερικό τα οποία στη συνέχεια σφαγιάζουμε και στέλνουμε με τη σειρά μας στο εξωτερικό. Στο θέμα της διακίνησης ζώων, η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι».

Ούτε όμως και τα μέτρα που λαμβάνονται αυτή την ύστατη στιγμή θεωρούνται αποτελεσματικά από τους κτηνοτρόφους. Ο λόγος για την αύξηση της παρουσίας των αστυνομικών στην περιφέρεια, για να επιτηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, απόφαση που ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη (αντί του lockdown).

Η Βασιλική Φασούλα, μέλος συντονιστικής επιτροπής κτηνοτρόφων Θεσσαλίας λέει στο in τα εξής: «Πια, τα μεγάλα βυτία που μεταφέρουν γάλα και ζωοτροφές θα έχουν υποχρεωτική διέλευση από τους σταθμούς απολύμανσης, παρουσία περιπολικού της αστυνομίας. Μέχρι τώρα, η διέλευση γινόταν κατά βούληση. Είναι προφανώς μια σωστή κίνηση, αλλά η παρουσία του περιπολικού από τις 07.00 μέχρι τις 14.00 δεν είναι πολύ βοηθητική, από την άποψη ότι τα φορτηγά με τις ζωοτροφές και το γάλα κινούνται αργά το βράδυ».

Τα πρώτα θετικά σημάδια και το στοίχημα του φετινού χειμώνα

Μέσα σε αυτή τη ζοφερή για τους κτηνοτρόφους κατάσταση, ένα αχνό φως στο τούνελ άρχισε να φαίνεται στην περιοχή της Θεσσαλίας, εκεί όπου καταγράφεται μια πρώτη μείωση των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με την κ. Φασούλα, ένας από τους λόγους που μειώνονται τα κρούσματα στην περιοχή, είναι γιατί έχουν χάσει τα ζώα τους πολλοί κτηνοτρόφοι, οπότε μεγαλώνουν πια και οι χιλιομετρικές αποστάσεις ανάμεσα στους στάβλους. «Η πιο κοντινή μου φάρμα αυτή τη στιγμή είναι στα 10 χιλιόμετρα, όταν πριν από κάποιον καιρό ήταν στα 500 μέτρα» σχολιάζει η κ. Φασούλα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαϊραχτάρη, η έλευση του φθινοπώρου και του κρύου καιρού εμποδίζει τη μετάδοση του ιού και δεν υπάρχει η μεγάλη διασπορά που καταγράφεται υπό συνθήκες ζέστης και σκόνης, ενώ ούτε και μεταφέρεται πια ο ιός με τα κουνούπια.

«Από τα 35 νέα κρούσματα το δεκαήμερο, πέσαμε τώρα στα μισά» σημειώνει ο κ. Μπαϊραχτάρης και συνεχίζει: «η αλήθεια είναι πως ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έχει χειριστεί καλά την υπόθεση. Από τους 34 απολυμαντικούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν σε όλη τη χώρα, οι μισοί βρίσκονται στη Θεσσαλία. Επίσης, χάρις στα τεστ σιέλου, γνωρίζουμε 4 μέρες νωρίτερα πότε θα εμφανιστεί ένα κρούσμα».

Ο κτηνοτρόφος από τον Τύρναβο εξηγεί και γιατί είναι η κρίσιμη η παρούσα χρονική στιγμή: «τον χειμώνα, εκ των πραγμάτων, τα κοπάδια θα μαζευτούν στους στάβλους. Εχουμε μπροστά μας ένα διάστημα έξι μηνών, που εμείς οι κτηνοτρόφοι, από τεχνικής άποψης και η Πολιτεία από επιστημονικής άποψης, πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να μην γίνει η ευλογιά των προβάτων ενδημική νόσος. Τα κρούσματα αναμένεται να πέσουν τον χειμώνα, τί θα γίνει όμως τον ερχόμενο Μάϊο; Θα αρχίσει πάλι η χαλάρωση των μέτρων όπως συνέβη την περασμένη άνοιξη;».

Μικρό καλάθι για τις αποζημιώσεις και ζέσταμα των μηχανών για κάθοδο στην Αθήνα

Πάντως, η δυσαρέσκεια του κτηνοτροφικού κόσμου, ειδικά στις εκλογικές περιφέρειες του υπουργού και υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι διάχυτη, με πολλούς να κάνουν λόγο για πιθανές διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων στις περιοχές της Καρδίτσας και της Ελασσόνας στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων το επόμενο διάστημα θεωρούνται δεδομένες. «Ετοιμοι είμαστε. Οι κινητοποιήσεις έχουν δρομολογηθεί. Μέσα στην εβδομάδα, τα συντονιστικά και οι συνομοσπονδίες των κτηνοτρόφων, θα συναντηθούν για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι η κάθοδος στην Αθήνα» αναφέρει ο κ. Μπαϊραχτάρης.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚ, Δημήτρης Μόσχος, τοποθετεί τις κινητοποιήσεις τον Νοέμβριο. «Πολλοί κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή σπέρνουν τα κτηνοτροφικά δημητριακά. Πρέπει να αφιερώθουμε για κάποιες μέρες σε αυτή τη σημαντική εργασία».

Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι, κρατούν μικρό καλάθι για την ημερομηνία που τελικά θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ , ύψους 75 εκ. ευρώ και οι οποίες σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα θα ξεκινήσουν να εκταμιεύονται από αυτή την εβδομάδα.

Σε πρώτη φάση θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές -με 63 εκ. ευρώ- αλλά και οι αγρότες της Θεσσαλίας τα χωράφια των οποίων επλήγησαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel -με 12 εκ. ευρώ-.

Οσον αφορά τις αποζημιώσεις για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση (υπουργείο Οικονομικών και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), σύμφωνα με την οποία κάθε κτηνοτρόφος θα λαμβάνει από 150 έως 250 ευρώ ανά θανατωμένο ζώο. Παραμένει άγνωστο πότε θα εκταμιευτούν.