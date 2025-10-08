Ενα βήμα πίσω πηγαίνει το lockdown- Tο μπαλάκι στην ΕΛ.ΑΣ για αυστηρούς ελέγχους στην Περιφέρεια

Ενα βήμα πίσω πηγαίνει τελικά το σενάριο του lockdown στην ελληνική αιγοπροβατεία, παρά το γεγονός πως δεν ανακόπτεται η πορεία των κρουσμάτων ευλογιάς προβάτων στην περιφέρεια.

Με δεδομένο πως το lockdown είναι μια απόφαση με μεγάλο κόστος, πολιτικό και οικονομικό, σε κυβερνητική σύσκεψη αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των κτηνιατρικών υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία και με τις ΔΑΟΚ (κατά τόπους διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας).

Η απόφαση ελήφθη σε μια περίοδο έντονης δυσαρέσκειας του κτηνοτροφικού κόσμου, ο οποίος αντιδρά στο ενδεχόμενο lockdown και είναι έτοιμος για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Στάθης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος καθώς και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός ως εκπρόσωπος της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

Η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με την Ελληνική Αστυνομία και τις ΔΑΟΚ, προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση, είναι η επιλογή που θα δοκιμαστεί τώρα με μεγάλυτερη έμφαση στο πεδίο, με την ΕΛ.ΑΣ να μπαίνει πιο ενεργά στην task force της αντιμετώπισης της ευλογιάς προβάτων. Αν και ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ περιγράφονταν και στα προηγούμενα στάδια της νόσου, η παρουσία της Αστυνομίας σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους και τους Περιφερειάρχες, ήταν μάλλον περιορισμένη και χαλαρή και δεν είχε λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τις κακές συμπεριφορές των κτηνοτρόφων, οι οποίες ευνοούν τη μετάδοση των κρουσμάτων.

Στο πλαίσιο του πιο ενεργού ρόλου της ΕΛ.ΑΣ, θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία μεταξύ ΥΠΑΑΤ και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και των Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση του υπουργού και του αρμόδιου υφυπουργού του ΥΠΑΑΤ.

Ιδαίτερη έμφαση θα δοθεί:

1. Στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων (βλ. το χαρακτηριστικό παράδειγμα του κτηνοτρόφου που προκάλεσε τον αφανισμό της κτηνοτροφίας στην περιοχή της Λακκόπετρας στη Δυτική Αχαϊα)

2. Στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου, καθώς και στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Για τον σκοπό αυτό θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα ενταθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία. Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, και η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση όλων όσων σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στη σύσκεψη ειπώθηκε επίσης πως θα ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν η δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα.