Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μπλόκο από την ΑΑΔΕ σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία
Αυτοκίνητο προερχόμενο από την Τουρκία εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων να μεταφέρει κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές, συνολικά 8.000 εμβόλια.
- Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μπλόκο από την ΑΑΔΕ σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία
- Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
- Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών
- Οδηγός για τα τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα εκδώσετε το ειδοποιητήριο – Προθεσμίες και πρόστιμα
Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο προερχόμενο από την Τουρκία εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων να μεταφέρει κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές, συνολικά 8.000 εμβόλια με τις ενδείξεις POXDOLL και POXVAC.
Για την προστασία κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Σε συνεργασία με κτηνιατρικοί ελεγκτές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για λυοφιλοποιημένο ζωντανό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλιο, που χρησιμοποιείται για την προστασία κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τουρκικής προέλευσης.
Η εισαγωγή και εμπορία αυτού του σκευάσματος απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάσχεσαν τα επικίνδυνα εμβόλια και το αυτοκίνητο και συνέλαβαν έναν επιβάτη, ο οποίος οδηγείται στον Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες κατά το νόμο.
- Ζελένσκι: Ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες
- LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’
- Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά
- Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες της στην Αμερική – Η νέα ανακοίνωση
- Airbus Ordered Immediate Recall of 6,000 A320 Planes
- Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μπλόκο από την ΑΑΔΕ σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία
- Η Γκλαντμπαχ πούλησε το όνομα του γηπέδου και ο κόσμος της εξερράγη
- Σεισμοί: Νέα χαρτογράφηση ρηγμάτων φωτίζει τον σεισμικό χάρτη της Ελλάδας – Πόσα είναι τα ενεργά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις