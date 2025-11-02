newspaper
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Ολοκληρωτική καταστροφή κτηνοτρόφου στα Φάρσαλα – «Έχασε» πάνω από 800 ζώα λόγω ευλογιάς
02 Νοεμβρίου 2025 | 10:38

Ολοκληρωτική καταστροφή κτηνοτρόφου στα Φάρσαλα – «Έχασε» πάνω από 800 ζώα λόγω ευλογιάς

Ο κτηνοτρόφος, Βάιος Ξυνογαλάς, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την καταστροφή που υπέστη στην μονάδα του

Απεγνωσμένοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, με πολλούς να έχουν αναγκαστεί να θανατώσουν ολόκληρα τα κοπάδια τους, λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Ο κτηνοτρόφος, Βάιος Ξυνογαλάς, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την καταστροφή που υπέστη στην μονάδα του.

«Είμαι από τα άτομα που επλήγησαν από την ευλογιά. Θανάτωσα τα ζώα μου στις 30 Σεπτεμβρίου. Ήταν 525 μεγάλα και 340 αρνιά. Η μονάδα είναι άδεια, μπαίνεις μέσα και σε πιάνει η καρδιά σου. Τα ζώα μας ήταν σαν μέλη της οικογένειάς μας. Δεν ήταν απλά ένα επάγγελμα για μένα είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο για μένα και για όλους όσοι έχουν πληγεί από τη ζωονόσο», ανέφερε.

«Ακόμη δεν έχω αποζημιωθεί»

«Ακόμα δεν έχω αποζημιωθεί και δεν ξέρω αν έχουν ελεγχθεί τα χαρτιά μου. Είμαστε σε αναμονή. Δυστυχώς ζούμε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Είμαι από τα άτομα που ήμουν και λίγο τυχερός γιατί δεν είχα προλάβει να πάρω όλες τις ζωοτροφές και είχα λίγα χρήματα για να μπορώ να ζήσω τώρα.

Οι υποχρεώσεις τρέχουν, μας κυνηγάνε οι τράπεζες, είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή για να μπορέσουμε να βάλουμε ξανά ζώα στη μονάδα. Τα ζώα που θα μπουν στη μονάδα, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος για να γίνουν ξανά παραγωγικά και να μπορέσω να έχω εισόδημα. Μιλάμε για τουλάχιστον 1,5 χρόνο για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Έχουν θανατωθεί περί τα 3.000 ζώα μόνο στα Φάρσαλα», υπογράμμισε στην συνέχεια ο κ. Ξυνογαλάς.

Για τις πληρωμές: «Έχουν πάρει αναβολή οι πληρωμές. Δεν έχουμε πάρει χρήματα. Μόνο πήραμε κάποια χρήματα για τις ζωοτροφές. Πήραμε 14 ευρώ/ζώο. Τα χρήματα ήταν μόνο για τα θηλυκά ζώα, και όχι για τα αρσενικά».

Stream newspaper
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
