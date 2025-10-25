Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Στην πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, σχετικά με τον εμβολιασμό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια.

«Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ακούσει τους ειδικούς επιστήμονες, τους κτηνιάτρους», τόνισε αρχικώς ο κ. Κέλλας, προσθέτοντας πως «είναι σχεδόν ομόφωνη η απόφαση εναντίον του εμβολίου. Χθες, μετά από αίτημα του υπουργού κ. Τσιάρα, ήρθε και η επίσημη επιστολή του ΕΟΦ ο οποίος αναφέρει ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο, ούτε στην ΕΕ ούτε στην ευρωπαϊκή επιτροπή».

Μιλώντας για την πρόταση του κ. Κουρέτα, ο υφυπουργός επισήμανε πως «από αυτά που είπε ο κ. Κουρέτας χθες, δεν υπάρχει εμβόλιο στο Βέλγιο, υπάρχουν 3 εμβόλια αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά, δεν κυκλοφορούν, είναι ο ιορδανικό, το τούρκικο και το αιγυπτιακό. Αυτό δεν γίνεται στο Βέλγιο, γίνεται στην Αίγυπτο. Η ευρωπαϊκή επιτροπή μας έχει συστήσει από τον Μάιο να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό, διαθέτει και 300,000- δόσεις δωρεάν, όμως πρόκειται για εμβόλιο ιορδανικό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ως γιατρός είμαι υπέρ των εμβολίων γενικότερα – πείτε μου τι θα κάνατε με ένα εμβόλιο το οποίο χρησιμοποιεί, η Αίγυπτος, η Τουρκία, εμβολιάζουν επί 10ετίες και ακόμα έχουν ευλογιά. Τα εμβόλια αυτά που είπαμε, δεν είναι ιχνηθετικά, δηλαδή, εάν ένα ζώο βρεθεί θετικό, δεν μπορεί να διακρίνει έναν αυτό το ζώο είναι μολυσμένο ή εμβολιασμένο. Ελέγχους κάνει η αστυνομία. Απλώς με τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή, επειδή δεν επιτυγχάνονται επίπεδα ανοσοποίησης, δεν είναι ικανά να δημιουργήσουν ανοσία στο κοπάδι. Το μόνο που κάνουμε είναι να επιταχύνουμε τις θανατώσεις και να θανατώνουμε και εμβολιασμένα ζώα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «δημιουργήθηκε μια επιστημονική επιτροπή υπό τον υπουργό, οι πλήρως ήταν να καταβληθούν χθες το βράδυ για τα φερτά υλικά, και για τις ζωοτροφές, συνολικό ποσό γύρω στα 70 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 40 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα. Το ποσό για τα φερτά υλικά και ζωοτροφές θα είναι ακατάσχετο. Αναφορικά με το γάλα, δεν φαίνονται ελλείψεις ή ανατιμήσεις στην αγορά. Οι ανατιμήσεις πλήττουν γενικά όμως όλη την αγορά. Υπάρχουν ανατιμήσεις στο βόειο κρέας το οποίο δεν είναι ελληνικό φαινόμενο είναι εισαγόμενο το βόειο κρέας στο 70-80%. Έχει αυξηθεί η τιμή στη Γαλλία από όπου εισάγουμε».

Για το lockdown στα αιγοπρόβατα, υπογράμμισε πως «προσπαθούμε πάση θυσία να το αποφύγουμε. είμαστε σε καθημερινή σύσκεψη σε συνεργασία με ΕΛ.ΑΣ. και αρμόδιους φορείς. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα γι’ αυτό το θέμα –δηλαδή η απαγόρευση τω ν μετακινήσεων– και μένει να υλοποιηθούν. Βέβαια, η ατομική ευθύνη είναι υπεράνω όλων όπως και η συλλογική αλλά και η τήρηση όλων των μέτρων βιοασφάλειας. Η επιστημονική επιτροπή θα αξιολογήσει πως πηγαίνουμε από εδώ και πέρα και τι θα γίνει με τη δεύτερη φάση. Επιπλέον ψηφίστηκε από τη Βουλή η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών όλων των κτηνοτροφών όλων οι οποίοι έχασαν τις εκτροφές τους μέχρι 31/12/26 καθώς επίσης και αναστολή πληρωμής οφειλών προς ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ψηφίστηκε επίσης από την κυβέρνηση να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τις 120 δόσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι δικαιολογημένος ο θυμός των αγροτικού πληθυσμού».

Υποστήριξε ότι «υπάρχει καθημερινά μια σκληρή διαπραγμάτευση με την ευρωπαϊκή επιτροπή. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να γίνουν όλως τα θέλουν αυτοί και απειλούν. Εμείς δεν είμαστε επ΄ ουδενί διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουμε τις επιδοτήσεις που δίνει ετησίως η ΕΕ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τεράστιο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, ο κ. Κέλλας, σημείωσε πως «με την εξεταστική επιτροπή που συστήθηκε, με αυτά που ακούμε όλοι μας και εκπλησσόμεθα, αποδειχθήκαμε σωστοί που θέλαμε να γίνει εξεταστική επιτροπή».

Τέλος, για την ακρίβεια, ο υφυπουργός τόνισε ότι «υπάρχει τεράστια προσπάθεια από το υπουργείο και την κυβέρνηση για τον έλεγχο και την τιθάσευση των τιμών και με διαρκείς ελέγχους, και αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κτλ. στις λαϊκές, οι τιμές είναι καλές. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να έχουμε αυξήσεις».

Όσα είπε στο MEGA ο Χρήστος Κέλλας: