Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
24 Οκτωβρίου 2025

Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Spotlight

Θα μπορούσε να υπάρξει στοχευμένο πρόγραμμα νόμιμου εμβολιασμού για τα αιγοπρόβατα ώστε να αντιμετωπιστεί η ευλογιά, αλλά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ σχετική αίτηση στην Κομισιόν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Αν και στη χώρα μας είχαν εισέλθει το προηγούμενο διάστημα παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων από χώρες όπως Τουρκία, Ιορδανία και Αίγυπτο, ο κ. Κουρέτας αποκάλυψε μιλώντας στο Mega ότι εντοπίστηκε νόμιμο εμβόλιο στο Βέλγιο που μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, αλλά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση για να το λάβει.

«Το ταξίδι μου στο Βέλγιο έγινε μεταξύ άλλων για να συναντήσω άτομα από την Κτηνιατρική Επιτροπή της Κομισιόν να συζητήσω το θέμα για την ευλογιά, γιατί η κατάσταση εδώ ήταν και είναι πάρα πολύ δύσκολη», δηλώνει ο ίδιος και προσθέτει: «Μου εξήγησαν πως όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα στις 24-25 Μαΐου, είχαν κάνει μία σειρά από συστάσεις στο ελληνικό υπουργείο και μία από αυτές ήταν να εξετάσουμε ένα πρόγραμμα στοχευμένου εμβολιασμού, γύρω από κάποιες ζώνες που βρίσκαμε θετικές εκτροφές. Όχι καθολικός εμβολιασμός».

«Από την Κτηνιατρική Επιτροπή της Κομισιόν είχε γίνει σύσταση τον Μάιο για στοχευμένο εμβολιασμό», λέει ο Κουρέτας

Κουρέτας: «Εμβόλια ασφαλή και αποτελεσματικά»

«Μου έδειξαν emails από τον Σεπτέμβριο όπου είχαν απαντήσει σε κάποιες επερωτήσεις Ελλήνων ευρωβουλευτών, οι οποίες απαντήσεις έλεγαν ότι υπάρχουν 500.000 δόσεις εμβολίων που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που γίνεται στην Κοινότητα Για να μπορεί μία χώρα να μπει σε ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα κάνει αίτηση και στη συνέχεια η Κομισιόν τής δίνει άδεια για τα εμβόλια που έχει έτοιμα εκείνη τη στιγμή».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη Βουλγαρία, όπου έγιναν τέτοιοι εμβολιασμοί πριν από κάποιες ημέρες. Όσον αφορά στις συστάσεις για στοχευμένο εμβολιασμό και το αν απάντησε το υπουργείο, ο κ. Κουρέτας απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν οι επιστήμονες και τεχνοκράτες της αρμόδιας επιτροπής για την ευλογιά ήξεραν περί της ύπαρξης του εμβολίου στις Βρυξέλλες.

Σε άλλο σημείο ο περιφερειάρχης σχολίασε ότι ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνει άμεσα διότι, όπως είπε, στο πρώτο κύμα της ζωονόσου θανατώθηκαν περίπου 30.000 με 40.000 χιλιάδες ζώα, στο δεύτερο κύμα οι θανατώσεις έφτασαν τις 350.000, ενώ δυσοίωνο προβλέπεται ένα τρίτο κύμα ευλογιάς.

«Φανταστείτε στο τρίτο κύμα, που λένε ότι αναμένεται την άνοιξη, τι θα γίνει εάν δεν πάρουμε κάποια μέτρα», τόνισε ο ίδιος καταληκτικά.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

World
ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

inWellness
inTown
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
